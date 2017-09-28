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Экономика и бизнес

Сбербанк и YellowRockets проводят бесплатные семинары для предпринимателей

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поволжский банк Сбербанка России совместно с компанией YellowRockets продолжает серию бесплатных обучающих семинаров по интернет-маркетингу для предпринимателей. Тема очередного семинара - "Быстрая лидогенерация. Два инструмента, которые могут дать обращения прямо сейчас".

4 октября 2017 года в 19:00 вместе с Алексеем Добрусиным, генеральным директором интернет-агентства Гедокорп, участники узнают о том, как приводить клиентов на сайт, и обсудят основные механизмы и инструменты для этого. Особое внимание будет уделено работе в рекламных сетях Гугл и Яндекс и нововведениям в таргетированной рекламе, которые были внедрены совсем недавно.

Другой темой для обсуждения станет работа с контекстом и креативные решения в рекламе - насколько эффективно использовать нестандартные подходы для увеличения продаж. Семинар бесплатный, зарегистрироваться можно по ссылке https://yellowrockets.timepad.ru/event/576925/.

Видео-трансляция мероприятия будет доступна по ссылке yellowrockets.dreamstudy.ru.

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