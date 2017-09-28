В СГЭУ прибавилось студентов

11 сентября этого года Министерство образования и науки России приняло решение о присоединении Самарского института (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова к Самарскому государственному экономическому университету.

Благодаря этому присоединению СГЭУ становится единственным в Приволжском федеральном округе государственным вузом, осуществляющим профильную подготовку специалистов в сфере экономики, управления и юриспруденции.

Самарский институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова является правопреемником Куйбышевского филиала Заочного института советской торговли (ЗИСТ), образованного в 1944 году. За время своей деятельности Самарский институт (филиал) подготовил около 12 тысячи специалистов. В настоящее время институт не осуществляет прием, но в полном объеме ведет образовательную деятельность.