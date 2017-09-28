В СГЭУ прибавилось студентов

11 сентября этого года Министерство образования и науки России приняло решение о присоединении Самарского института (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова к Самарскому государственному экономическому университету.
Благодаря этому присоединению СГЭУ становится единственным в Приволжском федеральном округе государственным вузом, осуществляющим профильную подготовку специалистов в сфере экономики, управления и юриспруденции.
Самарский институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова является правопреемником Куйбышевского филиала Заочного института советской торговли (ЗИСТ), образованного в 1944 году. За время своей деятельности Самарский институт (филиал) подготовил около 12 тысячи специалистов. В настоящее время институт не осуществляет прием, но в полном объеме ведет образовательную деятельность.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.