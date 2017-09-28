"Зацепер" из Сызрани "ответит рублем" за катание на сцепке вагонов поезда

Решением мирового судьи 30-летнего жителя Сызрани привлекли к штрафу в 1 тыс. руб. за уклонение от уплаты 100-рублевого штрафа, назначенного ему за проезд на сцепке вагона поезда, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Уклонявшегося от уплаты административного штрафа "зацепера" выявили во время оперативно-профилактического мероприятия "Должник".

При этой операции стражи порядка обнаружили еще трех человек, которые также уклонялись от оплаты ранее назначенных за разные нарушения штрафов. Материалы в их отношении направлены полицейскими Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте по местам их жительства в Самарскую и Оренбургскую области, а также в Мордовию.