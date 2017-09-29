Куйбышевский НПЗ снижает воздействие на окружающую среду

Модернизация производства и реализация экологической программы уже позволили Куйбышевскому НПЗ за шесть лет в 2,5 раза снизить выбросы в атмосферу. Реконструкция очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения кардинально сократит сбросы в водные объекты и забор воды на нужды производства.

Экологическая безопасность - одно из ключевых направлений развития современной нефтепереработки. Большой эффект дают модернизация производства и переход на выпуск экологически чистых топлив. Главный технолог АО "Куйбышевский НПЗ" Ю.А.Макаренко обратил внимание на то, что ввод в эксплуатацию новых установок, спроектированных с учетом современных требований, кардинально повысил экологическую безопасность предприятия.

Запуск в 2014 году установки изомеризации, а в 2016 году - комплекса каталитического крекинга FCC и установки по производству метилтретбутилового эфира обеспечили переход КНПЗ на производство автобензина и дизтоплива стандарта Евро-5. Высококачественные и экологически чистые виды топлива позволяют значительно сократить объемы вредных выбросов от автотранспорта, в том числе и в Самаре.

Начальник отдела охраны окружающей среды АО "Куйбышевский НПЗ" А.В.Булушева отметила, что на предприятии реализуется долгосрочная экологическая стратегия, рассчитанная на период 2012-2025 гг. Вот некоторые проекты последних лет: перевод котлов заводской ТЭЦ на природный газ, перевод технологических установок на газообразный и смешанный виды топлива, ввод в эксплуатацию установки рекуперации факельного газа GARO AB 2500, установка понтонов на резервуары товарных и сырьевых парков.

Эффект налицо: с 2011 года в 2,5 раза сократились объемы выбросов КНПЗ в атмосферу. Это подтверждает и экологическая лаборатория КНПЗ, которая ведет постоянный мониторинг состояния окружающей среды на предприятии и в его санитарно-защитной зоне. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием: лишь семь минут требуется хроматографу, чтобы выполнить анализ отобранной пробы воздуха.

Не меньшее внимание уделяется на КНПЗ защите водных объектов. Реконструированы три блока оборотного водоснабжения (БОВ), идет реконструкция четвертого БОВ. Как рассказал начальник цеха №7 АО "Куйбышевский НПЗ" А.В.Проскуряков, объемы забора воды из р. Волги на производственные нужды значительно сокращены.

В ближайших планах КНПЗ - реконструкция очистных сооружений, которые сегодня принимают не только промышленные стоки завода, но и канализационные стоки Куйбышевского района г. Самары. Реконструкция очистных сооружений позволит довести качество сточных вод предприятия до нормативов, применимых к рыбохозяйственным водоемам.