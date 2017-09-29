Дмитрий Азаров примет участие в заседании совета ПФО

В пятницу, 29 сентября, в Пензе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич проведет заседание совета округа. В мероприятии примет участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Участники совета округа обсудят реализацию мер по стимулированию роста экономики регионов ПФО, направленных на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.

В мероприятии, помимо глав регионов ПФО, примут участие представители Федерального собрания РФ, руководители окружных территориальных органов федеральных структур и общественных организаций. В числе приглашенных на заседание совета - министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.