В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с четвертого этажа

В четверг, 28 сентября, в 20:20, по предварительны данным, с уровня четвертого этажа жилого дома по ул. Свердлова в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 34 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
При падении она получила ряд серьезных повреждений и для нее была вызвана "скорая". Прибывшие на вызов по указанному адресу врачи реанимационной бригады оказали ей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат