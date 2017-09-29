В Тольятти врачи "скорой" спасали женщину, упавшую с четвертого этажа

В четверг, 28 сентября, в 20:20, по предварительны данным, с уровня четвертого этажа жилого дома по ул. Свердлова в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 34 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При падении она получила ряд серьезных повреждений и для нее была вызвана "скорая". Прибывшие на вызов по указанному адресу врачи реанимационной бригады оказали ей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.