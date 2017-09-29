"Треугольник" покажет премьеру фильма Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049"

В четверг, 5 октября, в 19:00 клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" приглашает на премьеру от режиссера Дени Вильнева и продюсера Ридли Скотта "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049, Великобритания, США, Канада, фантастика, триллер, 16+).

Фантастический фильм канадского режиссера Дени Вильнева и продюсера Ридли Скотта основан на романе Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и является продолжением культовой киберпанк-фантастики Ридли Скотта 1982 года "Бегущий по лезвию".

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей - держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

По словам актера Ленни Джеймса, это самый секретный проект, в котором он участвовал.

"Когда мне предложили работу, я попросил сценарий. Мне прислали 20 страниц с событиями, предшествующими появлению моего персонажа, и 20 страниц после того, как мой персонаж уже отчалил. Текст был в приложении, и я не мог открыть его на другом устройстве. Я не мог сделать скриншот. Я не мог его сохранить. Меня предупредили: "У вас 36 часов, потом текст исчезнет". Когда я решил сниматься, мне переслали весь сценарий. Я работал с ним. Но каждый день мне открывали определенные страницы, с которыми я работал в конкретный день, и я должен был расписываться за это. И я не мог уехать домой без того, чтобы мне не закрыли доступ. И вот съемки завершились, доступ открыт, я еду домой и радуюсь - у меня на руках весь сценарий. Девятью часами позже весь сценарий испарился из моего iPad самым загадочным образом".

В фильме снимались Ана де Армас, Робин Райт, Дэйв Батиста, Джаред Лето, Райан Гослинг, Харрисон Форд, Маккензи Дэвис.