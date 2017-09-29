"Треугольник" покажет премьеру фильма Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049"

В четверг, 5 октября, в 19:00 клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" приглашает на премьеру от режиссера Дени Вильнева и продюсера Ридли Скотта "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049, Великобритания, США, Канада, фантастика, триллер, 16+).
Фантастический фильм канадского режиссера Дени Вильнева и продюсера Ридли Скотта основан на романе Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и является продолжением культовой киберпанк-фантастики Ридли Скотта 1982 года "Бегущий по лезвию".
В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей - держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
По словам актера Ленни Джеймса, это самый секретный проект, в котором он участвовал.
"Когда мне предложили работу, я попросил сценарий. Мне прислали 20 страниц с событиями, предшествующими появлению моего персонажа, и 20 страниц после того, как мой персонаж уже отчалил. Текст был в приложении, и я не мог открыть его на другом устройстве. Я не мог сделать скриншот. Я не мог его сохранить. Меня предупредили: "У вас 36 часов, потом текст исчезнет". Когда я решил сниматься, мне переслали весь сценарий. Я работал с ним. Но каждый день мне открывали определенные страницы, с которыми я работал в конкретный день, и я должен был расписываться за это. И я не мог уехать домой без того, чтобы мне не закрыли доступ. И вот съемки завершились, доступ открыт, я еду домой и радуюсь - у меня на руках весь сценарий. Девятью часами позже весь сценарий испарился из моего iPad самым загадочным образом".
В фильме снимались Ана де Армас, Робин Райт, Дэйв Батиста, Джаред Лето, Райан Гослинг, Харрисон Форд, Маккензи Дэвис.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?