В Тольятти на Обводном шоссе под колесами грузовика погиб мужчина

В пятницу, 29 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием 35-летнего водителя грузовика MAN, который в 0:45 ехал по Обводному шоссе со стороны ул. Новозаводской в направлении Санчелеевского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По предварительным данным, в пути он сбил 37-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи".
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше