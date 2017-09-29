В Тольятти на Обводном шоссе под колесами грузовика погиб мужчина

В пятницу, 29 сентября, в Тольятти произошло ДТП с участием 35-летнего водителя грузовика MAN, который в 0:45 ехал по Обводному шоссе со стороны ул. Новозаводской в направлении Санчелеевского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, в пути он сбил 37-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи".

Обстоятельства случившегося устанавливаются.