"Ростелеком" перевел энергетиков с "меди" на "оптику"

"Ростелеком" обеспечил ПАО "Самараэнерго" высокоскоростными каналами связи, заменив устаревшие медные коммуникации на современные волоконно-оптические. Работы проводились в рамках проекта "Миграция с "меди" на "оптику" по модернизации телекоммуникаций для корпоративных клиентов. Новая инфраструктура позволяет работать в Сети на скорости до 100 Мбит/с.

В рамках проекта между филиалами "Самараэнерго" на территории Самарской области построено более 12 км линий связи с возможностью последующего расширения пропускной способности. В результате оптическая сеть объединила 9 структурных подразделений энергосбытовой компании в городе Кинеле, а также в селах Красный Яр, Подбельск, Богатое, Пестравка, Хворостянка, Октябрьск, Кинель-Черкассы и Большая Черниговка.

"Основное преимущество волоконно-оптических линий — их высокая пропускная способность, что способствует значительному увеличению возможной скорости доступа в Интернет. У клиентов появляются широкие возможности для подключения новых сервисов, таких как телеметрия, видеонаблюдение и управление коммунальными ресурсами. Уникальная инфраструктура связи, охватывающая все населенные пункты губернии, и опыт реализации крупных государственных проектов позволяют нам гарантировать высокое качество и надежность сервисов. Это и является определяющим фактором доверия, которое оказывают "Ростелекому" такие клиенты и партнеры, как акционерное общество "Самараэнерго", — комментирует директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов.

Предприятиям, подключенным по оптике, доступны и облачные решения, такие как "Web-конференция" и "Новая телефония". Они позволяют выйти на новый уровень взаимодействия между сотрудниками удаленных подразделений и клиентами. Другие сервисы помогут минимизировать расходы на приобретение программного обеспечения и IT-оборудования. Кроме того, оптические технологии позволяют передавать "тяжелый контент", доля которого в общем трафике постоянно увеличивается.

За время реализации проекта "Миграция с "меди" на "оптику" с 2015 года в 9 городах и 11 селах Самарской области заменено более 100 километров медных линий связи.