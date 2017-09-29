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Интернет Транспорт и связь

"Ростелеком" перевел энергетиков с "меди" на "оптику"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" обеспечил ПАО "Самараэнерго" высокоскоростными каналами связи, заменив устаревшие медные коммуникации на современные волоконно-оптические. Работы проводились в рамках проекта "Миграция с "меди" на "оптику" по модернизации телекоммуникаций для корпоративных клиентов. Новая инфраструктура позволяет работать в Сети на скорости до 100 Мбит/с.

В рамках проекта между филиалами "Самараэнерго" на территории Самарской области построено более 12 км линий связи с возможностью последующего расширения пропускной способности. В результате оптическая сеть объединила 9 структурных подразделений энергосбытовой компании в городе Кинеле, а также в селах Красный Яр, Подбельск, Богатое, Пестравка, Хворостянка, Октябрьск, Кинель-Черкассы и Большая Черниговка.

"Основное преимущество волоконно-оптических линий — их высокая пропускная способность, что способствует значительному увеличению возможной скорости доступа в Интернет. У клиентов появляются широкие возможности для подключения новых сервисов, таких как телеметрия, видеонаблюдение и управление коммунальными ресурсами. Уникальная инфраструктура связи, охватывающая все населенные пункты губернии, и опыт реализации крупных государственных проектов позволяют нам гарантировать высокое качество и надежность сервисов. Это и является определяющим фактором доверия, которое оказывают "Ростелекому" такие клиенты и партнеры, как акционерное общество "Самараэнерго", — комментирует директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов.

Предприятиям, подключенным по оптике, доступны и облачные решения, такие как "Web-конференция" и "Новая телефония". Они позволяют выйти на новый уровень взаимодействия между сотрудниками удаленных подразделений и клиентами. Другие сервисы помогут минимизировать расходы на приобретение программного обеспечения и IT-оборудования. Кроме того, оптические технологии позволяют передавать "тяжелый контент", доля которого в общем трафике постоянно увеличивается.

За время реализации проекта "Миграция с "меди" на "оптику" с 2015 года в 9 городах и 11 селах Самарской области заменено более 100 километров медных линий связи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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