МегаФон предоставляет умные телеком–сервисы для охранного бизнеса

Ассоциация "Агентство безопасности" — один из крупнейших поставщиков комплексных услуг охраны в Поволжье. Более 15 лет истории, свыше 1 700 высококлассных специалистов, 6 000 клиентов, чьи дома и офисы находятся в разных регионах. Чтобы сделать контроль над тысячами объектов надежнее, а обслуживание — качественнее, "Агентство безопасности" применяет услуги компании "МегаФон".

"8-800"

Для связи с клиентами "Агентство безопасности" использует два номера в формате 8-800. Они легко запоминаются, человеку просто набрать их, даже если они не внесены в память телефона. Номера — многоканальные, "стоять в очереди" или слушать короткие гудки не придется. Один номер 8-800 "Агентство безопасности" использует для дежурной части: сюда поступают срочные вызовы из всех городов, где работает компания. Такая централизация позволяет гарантировать максимальную оперативность принятия решений и контроль их выполнения.

Второй номер "8-800" — отдела продаж, работающего с новыми клиентами. Что важно: любые звонки на такие номера — как с мобильных, так и с городских телефонов — для звонящих являются бесплатными. Даже если совершаются с другого конца России.

"Виртуальная АТС"

Люди, занимающиеся охраной, особенно четко понимают, что качественная связь — основополагающий фактор оперативности, а устаревшее телеком-оборудование — прямая угроза безопасности клиента. В "Агентстве безопасности" функционирует современная виртуальная АТС (ВАТС), где звонки осуществляются через Интернет — по IP-технологии, а значит, качество звука безупречно. Кроме того, специалисты "МегаФона" настроили ВАТС, заведя в систему все номера из клиентской базы (CRM), объединив в общую сеть разные номера сотрудников — как стационарные, так и мобильные телефоны. Также "Виртуальная АТС" позволяет записывать разговоры с клиентами для контроля качества работы, легко и быстро настраивать переадресацию на нужного специалиста.

Использование виртуальной АТС — это к тому же путь к серьезной экономии: не требуется покупать дорогостоящее оборудование или платить деньги специалисту по обслуживанию — настройку производят сотрудники "МегаФона".

М2М-технологии

Даже суперспециалист не может держать под личным контролем множество объектов, особенно если они находятся далеко друг от друга.

Постановка и снятие объекта с охраны, прием сигналов тревоги, сбор информации о разряде аккумуляторов автономных датчиков — все это в "Агентстве безопасности" осуществляется при помощи автоматики, а именно услуги "M2M" (англ. — от машины к машине). Компания использует более 4 000 М2М-"симок" от "МегаФона". SIM-карты установлены в датчиках охраны в квартирах, офисах и иных помещениях. Объезжать точки — долго, дорого и неэффективно. SIM-карты в устройствах, позволяют машинам взаимодействовать и отчитываться о состоянии объектов через расстояния и без участия человека.

Чтобы охранное оборудование работало "как часы", агентство использует два тарифа: "Управление удаленными объектами" с низкой ценой интернет-трафика для М2М-устройств и единой стоимостью передачи данных по всей России и "M2M-мониторинг", позволяющий оперативно собирать отчетность с датчиков, экстренно реагировать на попытки несанкционированного использования SIM-карт, удаленно их блокировать, а также экономить, устанавливая лимиты в рублях или объеме трафика.

"Мобильные услуги помогают специалистам по безопасности работать точно и максимально оперативно. Высокотехнологичный подход компании "МегаФон", предлагающей охранному бизнесу "умные" телеком-сервисы, одна из составляющих надежности и уверенности в своей защите, которую наши клиенты ощущают каждый день", — рассказывает Сергей Владимиров, директор по развитию ГК "Агентство безопасности".