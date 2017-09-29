МегаФон предоставляет умные телеком–сервисы для охранного бизнеса

Ассоциация "Агентство безопасности" — один из крупнейших поставщиков комплексных услуг охраны в Поволжье. Более 15 лет истории, свыше 1 700 высококлассных специалистов, 6 000 клиентов, чьи дома и офисы находятся в разных регионах. Чтобы сделать контроль над тысячами объектов надежнее, а обслуживание — качественнее, "Агентство безопасности" применяет услуги компании "МегаФон".
"8-800"
Для связи с клиентами "Агентство безопасности" использует два номера в формате 8-800. Они легко запоминаются, человеку просто набрать их, даже если они не внесены в память телефона. Номера — многоканальные, "стоять в очереди" или слушать короткие гудки не придется. Один номер 8-800 "Агентство безопасности" использует для дежурной части: сюда поступают срочные вызовы из всех городов, где работает компания. Такая централизация позволяет гарантировать максимальную оперативность принятия решений и контроль их выполнения.
Второй номер "8-800" — отдела продаж, работающего с новыми клиентами. Что важно: любые звонки на такие номера — как с мобильных, так и с городских телефонов — для звонящих являются бесплатными. Даже если совершаются с другого конца России.
"Виртуальная АТС"
Люди, занимающиеся охраной, особенно четко понимают, что качественная связь — основополагающий фактор оперативности, а устаревшее телеком-оборудование — прямая угроза безопасности клиента. В "Агентстве безопасности" функционирует современная виртуальная АТС (ВАТС), где звонки осуществляются через Интернет — по IP-технологии, а значит, качество звука безупречно. Кроме того, специалисты "МегаФона" настроили ВАТС, заведя в систему все номера из клиентской базы (CRM), объединив в общую сеть разные номера сотрудников — как стационарные, так и мобильные телефоны. Также "Виртуальная АТС" позволяет записывать разговоры с клиентами для контроля качества работы, легко и быстро настраивать переадресацию на нужного специалиста.
Использование виртуальной АТС — это к тому же путь к серьезной экономии: не требуется покупать дорогостоящее оборудование или платить деньги специалисту по обслуживанию — настройку производят сотрудники "МегаФона".
М2М-технологии
Даже суперспециалист не может держать под личным контролем множество объектов, особенно если они находятся далеко друг от друга.
Постановка и снятие объекта с охраны, прием сигналов тревоги, сбор информации о разряде аккумуляторов автономных датчиков — все это в "Агентстве безопасности" осуществляется при помощи автоматики, а именно услуги "M2M" (англ. — от машины к машине). Компания использует более 4 000 М2М-"симок" от "МегаФона". SIM-карты установлены в датчиках охраны в квартирах, офисах и иных помещениях. Объезжать точки — долго, дорого и неэффективно. SIM-карты в устройствах, позволяют машинам взаимодействовать и отчитываться о состоянии объектов через расстояния и без участия человека.
Чтобы охранное оборудование работало "как часы", агентство использует два тарифа: "Управление удаленными объектами" с низкой ценой интернет-трафика для М2М-устройств и единой стоимостью передачи данных по всей России и "M2M-мониторинг", позволяющий оперативно собирать отчетность с датчиков, экстренно реагировать на попытки несанкционированного использования SIM-карт, удаленно их блокировать, а также экономить, устанавливая лимиты в рублях или объеме трафика.
"Мобильные услуги помогают специалистам по безопасности работать точно и максимально оперативно. Высокотехнологичный подход компании "МегаФон", предлагающей охранному бизнесу "умные" телеком-сервисы, одна из составляющих надежности и уверенности в своей защите, которую наши клиенты ощущают каждый день", — рассказывает Сергей Владимиров, директор по развитию ГК "Агентство безопасности".
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?