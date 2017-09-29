При пожаре в дачном доме в Тольятти погиб мужчина

В четверг, 28 сентября, в 16:41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в СНТ "Труд" в мкр. Федоровка Комсомольского района Тольятти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный кирпичный дом. Площадь пожара составила 20 кв. м. Шесть пожарных с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 16:58.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что во время тушения было обнаружено тело 64-летнего мужчины. Причины его смерти устанавливаются. Так же выясняются причины пожара и причиненный им ущерб.