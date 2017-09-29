ФСБ задержала подполковника Росгвардии, подозреваемого во взяточничестве

В среду, 27 сентября, сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным сотрудника Росгвардии при получении части взятки.

По данным источника в правоохранительных органах, в руки ведомства попал бывший сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы по Самаре и Волжскому району Росгвардии Самарской области в звании подполковника полиции.

По оперативным данным, 12 сентября экс-страж порядка начал "обрабатывать" жителя Самары, у которого оказалось просроченным разрешение на хранение оружия. Он убеждал мужчину, что тому грозит конфискация оружия, крупный штраф и даже до 15 суток ареста. Чтобы замять дело, нужно было передать подполковнику полиции 25 тыс. рублей. Позже эта сумма была уменьшена до 21 тыс. рублей.

22 сентября экс-сотрудник Росгвардии получил 5000 руб., а 27 числа - оставшиеся 16 тыс. руб., после чего его с поличным задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас материалы этой операции готовят к передаче в СУ СК РФ по Самарской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

По данным пресс-группы Управления Росгвардии по Самарской области, еще 29 августа 2017 г. ныне подозреваемый подал рапорт на увольнение и сейчас уже он не является сотрудником Росгвардии.