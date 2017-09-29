ФСБ задержала подполковника Росгвардии, подозреваемого во взяточничестве

В среду, 27 сентября, сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным сотрудника Росгвардии при получении части взятки.
По данным источника в правоохранительных органах, в руки ведомства попал бывший сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы по Самаре и Волжскому району Росгвардии Самарской области в звании подполковника полиции.
По оперативным данным, 12 сентября экс-страж порядка начал "обрабатывать" жителя Самары, у которого оказалось просроченным разрешение на хранение оружия. Он убеждал мужчину, что тому грозит конфискация оружия, крупный штраф и даже до 15 суток ареста. Чтобы замять дело, нужно было передать подполковнику полиции 25 тыс. рублей. Позже эта сумма была уменьшена до 21 тыс. рублей.
22 сентября экс-сотрудник Росгвардии получил 5000 руб., а 27 числа - оставшиеся 16 тыс. руб., после чего его с поличным задержали сотрудники ФСБ.
Сейчас материалы этой операции готовят к передаче в СУ СК РФ по Самарской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
По данным пресс-группы Управления Росгвардии по Самарской области, еще 29 августа 2017 г. ныне подозреваемый подал рапорт на увольнение и сейчас уже он не является сотрудником Росгвардии.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.