Областная прокуратура отчиталась об итогах проверки кампании по переселению жителей ветхого жилья

В Самаре проходит кампания по расселению жителей из аварийного жилого фонда. За ходом реализации этой программы следит областная прокуратура. О выводах надзорного ведомства рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов.

Согласно областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области" до 2017 г., до 1 сентября 2017 г. подлежали расселению все многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года.

В рамках этой программы, реализуемой в четыре этапа, подлежали расселению 20 263 граждан из 8487 аварийных жилых помещений (1305 домов). На эти цели из федерального и регионального бюджетов, а также за счет средств корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" выделили 11,2 млрд рублей.

Законность и эффективность расходования этих средств находились под постоянным вниманием прокуратуры. Надзорное ведомство проверяло все контракты, заключенные на приобретение и строительство жилья для переселенцев.

По результатам проверок в 2016 г. прокуратура выявила 144 нарушения, для устранения которых внесено 48 представлений. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 15 должностных лиц, опротестовано шесть незаконных правовых актов, в суд направлено восемь исков, в органы следствия отправился один материал, по результатам рассмотрения которого возбудили уголовное дело в отношении главы администрации сельского поселения в Кинельском районе.

Во время проверки выяснилось, что он подписал акт о приемке выполненных работ, хотя в реальности подрядчик к тому моменту еще не благоустроил прилегающую территорию. В итоге невыполненные работы были полностью оплачены.

За восемь месяцев 2017 г. прокуроры выявили уже 123 нарушения, для устранения которых внесено 44 представления, по результатам рассмотрения которых 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, опротестовано 12 противоречащих закону правовых актов, в суды направлено два иска, два должностных лица привлечены к административной ответственности, объявлено одно предостережение, один материал общенадзорной проверки направлен в органы предварительного следствия, по результатам рассмотрения которого возбуждено одно уголовное дело.

Во время работы выяснилось, что в действующую программу переселения не были включены 13 домов в двух муниципальных образованиях, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Это послужило поводом для вынесения представления в адрес министра строительства Самарской области, акт прокурорского реагирования сейчас находится на рассмотрении. Также были выявлены нарушения сроков о признании домов аварийными.

"Часто поступают заявления от граждан, которые считают, что их переселили в условия, не пригодные к проживанию или худшие по сравнению с теми, в которых они проживали, - отметил Сергей Курьянов. - Так, проверка жилых помещений, построенных в рамках реализации программы в Безенчукском районе, выявила ряд нарушений по качеству жилья. Застройщику вынесли представление, и все неполадки были устранены. Подобные нарушения обнаружили также в Кинеле и Отрадном".

Сергей Курьянов также рассказал о ситуации, когда жителей центральной части Самары из ветхого жилья выселяют на окраину города: "Понятно, что многим не хочется покидать центр, но, согласно законодательству, муниципальные власти имеют право предоставить компенсационное жилье в пределах города. Если собственника жилья что-то не устраивает (вызывает сомнение качество предоставленной жилплощади), муниципалитет должен предоставить другие варианты. То есть конечной целью должен стать компромисс между властями и владельцами аварийных квартир. Принудительные меры применяются только в том случае, если все предложенные муниципалитетом варианты были отклонены собственником жилья".