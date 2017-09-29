Областная прокуратура отчиталась об итогах проверки кампании по переселению жителей ветхого жилья

В Самаре проходит кампания по расселению жителей из аварийного жилого фонда. За ходом реализации этой программы следит областная прокуратура. О выводах надзорного ведомства рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов.
Согласно областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области" до 2017 г., до 1 сентября 2017 г. подлежали расселению все многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года.
В рамках этой программы, реализуемой в четыре этапа, подлежали расселению 20 263 граждан из 8487 аварийных жилых помещений (1305 домов). На эти цели из федерального и регионального бюджетов, а также за счет средств корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" выделили 11,2 млрд рублей.
Законность и эффективность расходования этих средств находились под постоянным вниманием прокуратуры. Надзорное ведомство проверяло все контракты, заключенные на приобретение и строительство жилья для переселенцев.
По результатам проверок в 2016 г. прокуратура выявила 144 нарушения, для устранения которых внесено 48 представлений. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 15 должностных лиц, опротестовано шесть незаконных правовых актов, в суд направлено восемь исков, в органы следствия отправился один материал, по результатам рассмотрения которого возбудили уголовное дело в отношении главы администрации сельского поселения в Кинельском районе.
Во время проверки выяснилось, что он подписал акт о приемке выполненных работ, хотя в реальности подрядчик к тому моменту еще не благоустроил прилегающую территорию. В итоге невыполненные работы были полностью оплачены.
За восемь месяцев 2017 г. прокуроры выявили уже 123 нарушения, для устранения которых внесено 44 представления, по результатам рассмотрения которых 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, опротестовано 12 противоречащих закону правовых актов, в суды направлено два иска, два должностных лица привлечены к административной ответственности, объявлено одно предостережение, один материал общенадзорной проверки направлен в органы предварительного следствия, по результатам рассмотрения которого возбуждено одно уголовное дело.
Во время работы выяснилось, что в действующую программу переселения не были включены 13 домов в двух муниципальных образованиях, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Это послужило поводом для вынесения представления в адрес министра строительства Самарской области, акт прокурорского реагирования сейчас находится на рассмотрении. Также были выявлены нарушения сроков о признании домов аварийными.
"Часто поступают заявления от граждан, которые считают, что их переселили в условия, не пригодные к проживанию или худшие по сравнению с теми, в которых они проживали, - отметил Сергей Курьянов. - Так, проверка жилых помещений, построенных в рамках реализации программы в Безенчукском районе, выявила ряд нарушений по качеству жилья. Застройщику вынесли представление, и все неполадки были устранены. Подобные нарушения обнаружили также в Кинеле и Отрадном".
Сергей Курьянов также рассказал о ситуации, когда жителей центральной части Самары из ветхого жилья выселяют на окраину города: "Понятно, что многим не хочется покидать центр, но, согласно законодательству, муниципальные власти имеют право предоставить компенсационное жилье в пределах города. Если собственника жилья что-то не устраивает (вызывает сомнение качество предоставленной жилплощади), муниципалитет должен предоставить другие варианты. То есть конечной целью должен стать компромисс между властями и владельцами аварийных квартир. Принудительные меры применяются только в том случае, если все предложенные муниципалитетом варианты были отклонены собственником жилья".
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html