В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

В четверг, 28 сентября, в Самарской городской думе на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту депутаты обсудили итоги приемной кампании детей в муниципальные школы в 2017 году.
С докладом выступила представитель городского департамента образования Вера Халаева. Она рассказала, что в связи с тенденцией к увеличению рождаемости в городе нагрузка на общеобразовательные учреждения ежегодно возрастает.
В этом году за парты сели 115384 ребенка, что на 4185 человек больше, чем в прошлом году. Только первоклассников в 2017-м в самарские школы пришло 13,5 тысяч.
"Ежегодно у нас увеличивается количество учащихся в школах. В таких условиях мы не может говорить о переходе на односменный режим работы школ", - пояснила Вера Халаева.
В качестве примера она привела новую школу, открытую в прошлом году в микрорайоне Крутые Ключи.
"Школа в Крутых Ключах рассчитана на 109 классов. Если на следующий год мы примем дополнительно 18-20 классов, она будет полностью укомплектована. В 2019 году мы больше не сможем взять туда ни одного первоклассника", - выразила беспокойство представитель администрации.
Непростая ситуация сложилась и в других районах города. Переполнены школы в Октябрьском, Кировском, Ленинском и других районах города.
"Прогнозы показывают, что количество детей будет только увеличиваться. В среднем ожидается прирост по четыре тысячи детей в год", - сказала Вера Халаева.
"В Самаре идет демографический рост, и это правильно. В городе активно застраиваются новые территории. А возведение новых школ - это не копеечные проекты. Для нашего города большим спасением будет строительство пристроев к существующим школам. Такая практика широко распространена в Октябрьском районе. С этим вопросом нам необходимо выходить на государственный уровень и активно участвовать в федеральной программе по строительству пристроев к школам", - выразил свое мнение председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Алексей Дегтев.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.