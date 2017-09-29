В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

В четверг, 28 сентября, в Самарской городской думе на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту депутаты обсудили итоги приемной кампании детей в муниципальные школы в 2017 году.

С докладом выступила представитель городского департамента образования Вера Халаева. Она рассказала, что в связи с тенденцией к увеличению рождаемости в городе нагрузка на общеобразовательные учреждения ежегодно возрастает.

В этом году за парты сели 115384 ребенка, что на 4185 человек больше, чем в прошлом году. Только первоклассников в 2017-м в самарские школы пришло 13,5 тысяч.

"Ежегодно у нас увеличивается количество учащихся в школах. В таких условиях мы не может говорить о переходе на односменный режим работы школ", - пояснила Вера Халаева.

В качестве примера она привела новую школу, открытую в прошлом году в микрорайоне Крутые Ключи.

"Школа в Крутых Ключах рассчитана на 109 классов. Если на следующий год мы примем дополнительно 18-20 классов, она будет полностью укомплектована. В 2019 году мы больше не сможем взять туда ни одного первоклассника", - выразила беспокойство представитель администрации.

Непростая ситуация сложилась и в других районах города. Переполнены школы в Октябрьском, Кировском, Ленинском и других районах города.

"Прогнозы показывают, что количество детей будет только увеличиваться. В среднем ожидается прирост по четыре тысячи детей в год", - сказала Вера Халаева.

"В Самаре идет демографический рост, и это правильно. В городе активно застраиваются новые территории. А возведение новых школ - это не копеечные проекты. Для нашего города большим спасением будет строительство пристроев к существующим школам. Такая практика широко распространена в Октябрьском районе. С этим вопросом нам необходимо выходить на государственный уровень и активно участвовать в федеральной программе по строительству пристроев к школам", - выразил свое мнение председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Алексей Дегтев.