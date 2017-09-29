В Отрадном "Нива" врезалась в катушку с кабелем, выпавшую из прицепа КамАЗа

В Отрадном 28 сентября, в 22:00, из полуприцепа КамаАЗа, которым управлял 48-летний мужчина, ехавший со стороны ул. Железнодорожной в направлении ул. Гайдара, на встречную полосу выпали две промышленные катушки с кабелем. В одну из них врезалась "Нива" под управлением 59-летнего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии водитель легковушки получил травмы.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше