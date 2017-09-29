В Отрадном "Нива" врезалась в катушку с кабелем, выпавшую из прицепа КамАЗа

В Отрадном 28 сентября, в 22:00, из полуприцепа КамаАЗа, которым управлял 48-летний мужчина, ехавший со стороны ул. Железнодорожной в направлении ул. Гайдара, на встречную полосу выпали две промышленные катушки с кабелем. В одну из них врезалась "Нива" под управлением 59-летнего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы.