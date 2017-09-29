АО "Сельхозтехника" уже три года подряд работает только за счет собственных средств

Легкий на подъем и по-военному четкий А. Н. Бритиков изо дня в день работает на благо родного коллектива, ведь по большому счету покидал он его ненадолго — 5 лет в начале 1980-х помогал налаживать сельское хозяйство в Афганистане.
История его предприятия начинается в 1949 году, когда в Пестравке организовали лесозащитную станцию, на базе которой в 1953 году создали машинно-тракторную станцию (МТС). Долгие годы на предприятии "Сельхозтехника" ремонтировали полевую и животноводческую технику со всех колхозов района. "В начале 1990-х колхозы развалились, чтобы не остаться без работы, мы решили заняться переработкой и купили мельницу, — рассказывает А. Н. Бритиков. — Одновременно решили освоить земледелие. В администрации нам дали всего 300 га".
Сегодня поля АО "Сельхозтехника" разбросаны по территории четырех канувших в Лету колхозов. "Сейчас мы обрабатываем десять тысяч гектаров земли, 9 тысяч в аренде и всего тысячу га — собственной, — продолжает директор. — За аренду земли ежегодно рассчитываемся с пайщиками фуражным зерном, мукой, маслом, соломой или деньгами".
Сейчас на предприятии работают около 70 человек, в прошлом году реализовали продукции на 105 млн рублей. На эти деньги купили новую технику — комбайн "Акрос", зернопогрузчик, КАМАЗ с прицепом, мобильную зерносушилку. "У нас 12 зерноуборочных комбайнов, из них 3 старых под жатками работают и 5 новых, — поясняет Анатолий Никитич. — Ну и тракторов около 20 штук".
По мнению А. Н. Бритикова, большой проблемой стал недостаток в районе земель сельхозназначения. Несмотря на рекордный урожай, с ценой на пшеницу в этом году беда: в 2016 году озимая продовольственная стоила от 8,5 до 10 тыс. руб. за тонну, в этом году за нее предлагают всего 3-3,5 тысячи. Все ангары заполнены зерновыми, скоро подсолнечник убирать, а ссыпать его некуда. "Как так получается: топливо, электроэнергия, газ, запчасти и т. д. дорожают, а цена на нашу продукцию сейчас на уровне 15-летней давности, — недоумевает директор. — А что касается пополнения оборотных средств, которые нам необходимы на горюче-смазочные материалы, запчасти, удобрения, средства защиты растений, к сожалению, нам их предлагают под 16% годовых. Зачем нам такая кабала? При такой цене на пшеницу будут сплошные убытки".
Анатолий Никитич считает, что проблемы с реализацией идут из-за разрушенной логистики. Вагон для перевозки зерна приходится заказывать за 3-4 месяца. И тарифы железнодорожные оказываются выше, чем у автоперевозчиков. А чтобы зерно до порта доставить, приходится везти его в Саратовскую область.
АО "Сельхозтехника" уже три года подряд работает только за счет собственных средств, без льготных кредитов. Помощи немного — за купленный в прошлом году комбайн Минсельхоз РФ компенсирует заводу 25% стоимости, и 20% компенсации за него дали предприятию из областного бюджета.
На мой вопрос "Как выживать-то будете?" Анатолий Никитич с улыбкой ответил: "Ну как в России живут? Верой, надеждой и любовью! Верим, что будет лучше, надеемся на это. Ну и любим свою работу. Так и живем". И угостил вкусным жареным карпом из своего пруда, это еще одна доходная статья. Всего получают около 9 тонн рыбы. Фотографироваться для газеты А. Н. Бритиков не хотел, с трудом уговорили, поэтому мы поехали на дальнее поле смотреть, как работает на мощном тракторе Versatile 2375 самый опытный механизатор хозяйства, настоящий передовик производства Н. Ю. Матюнин.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.