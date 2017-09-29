АО "Сельхозтехника" уже три года подряд работает только за счет собственных средств

Легкий на подъем и по-военному четкий А. Н. Бритиков изо дня в день работает на благо родного коллектива, ведь по большому счету покидал он его ненадолго — 5 лет в начале 1980-х помогал налаживать сельское хозяйство в Афганистане.

История его предприятия начинается в 1949 году, когда в Пестравке организовали лесозащитную станцию, на базе которой в 1953 году создали машинно-тракторную станцию (МТС). Долгие годы на предприятии "Сельхозтехника" ремонтировали полевую и животноводческую технику со всех колхозов района. "В начале 1990-х колхозы развалились, чтобы не остаться без работы, мы решили заняться переработкой и купили мельницу, — рассказывает А. Н. Бритиков. — Одновременно решили освоить земледелие. В администрации нам дали всего 300 га".

Сегодня поля АО "Сельхозтехника" разбросаны по территории четырех канувших в Лету колхозов. "Сейчас мы обрабатываем десять тысяч гектаров земли, 9 тысяч в аренде и всего тысячу га — собственной, — продолжает директор. — За аренду земли ежегодно рассчитываемся с пайщиками фуражным зерном, мукой, маслом, соломой или деньгами".

Сейчас на предприятии работают около 70 человек, в прошлом году реализовали продукции на 105 млн рублей. На эти деньги купили новую технику — комбайн "Акрос", зернопогрузчик, КАМАЗ с прицепом, мобильную зерносушилку. "У нас 12 зерноуборочных комбайнов, из них 3 старых под жатками работают и 5 новых, — поясняет Анатолий Никитич. — Ну и тракторов около 20 штук".

По мнению А. Н. Бритикова, большой проблемой стал недостаток в районе земель сельхозназначения. Несмотря на рекордный урожай, с ценой на пшеницу в этом году беда: в 2016 году озимая продовольственная стоила от 8,5 до 10 тыс. руб. за тонну, в этом году за нее предлагают всего 3-3,5 тысячи. Все ангары заполнены зерновыми, скоро подсолнечник убирать, а ссыпать его некуда. "Как так получается: топливо, электроэнергия, газ, запчасти и т. д. дорожают, а цена на нашу продукцию сейчас на уровне 15-летней давности, — недоумевает директор. — А что касается пополнения оборотных средств, которые нам необходимы на горюче-смазочные материалы, запчасти, удобрения, средства защиты растений, к сожалению, нам их предлагают под 16% годовых. Зачем нам такая кабала? При такой цене на пшеницу будут сплошные убытки".

Анатолий Никитич считает, что проблемы с реализацией идут из-за разрушенной логистики. Вагон для перевозки зерна приходится заказывать за 3-4 месяца. И тарифы железнодорожные оказываются выше, чем у автоперевозчиков. А чтобы зерно до порта доставить, приходится везти его в Саратовскую область.

АО "Сельхозтехника" уже три года подряд работает только за счет собственных средств, без льготных кредитов. Помощи немного — за купленный в прошлом году комбайн Минсельхоз РФ компенсирует заводу 25% стоимости, и 20% компенсации за него дали предприятию из областного бюджета.

На мой вопрос "Как выживать-то будете?" Анатолий Никитич с улыбкой ответил: "Ну как в России живут? Верой, надеждой и любовью! Верим, что будет лучше, надеемся на это. Ну и любим свою работу. Так и живем". И угостил вкусным жареным карпом из своего пруда, это еще одна доходная статья. Всего получают около 9 тонн рыбы. Фотографироваться для газеты А. Н. Бритиков не хотел, с трудом уговорили, поэтому мы поехали на дальнее поле смотреть, как работает на мощном тракторе Versatile 2375 самый опытный механизатор хозяйства, настоящий передовик производства Н. Ю. Матюнин.