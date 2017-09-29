Фермерская династия Гавриловых работы не боится

В короткую минутку между осенними сельскими работами нам удалось поговорить с главой одного из пестравских КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств) С. А. Гавриловым и его женой, по совместительству бухгалтером, О. В. Гавриловой.

Урожай не радует?

Как подчеркивает хозяин: "И прадед мой, и дед, и отец — все родились здесь, все работали на земле. Форма собственности менялась, но любовь к земле передавалась по наследству".

Это фермерское хозяйство организовал с братьями в 1993 году отец Сергея Александровича — Александр Дмитриевич Гаврилов. Сейчас ему 76 лет, но работать он не бросает. Сергею доверили возглавить КФХ в 1997 году. Сейчас в хозяйстве площадь сельхозугодий — 2000 га, выращивают зерновые, технические и кормовые культуры, потому что занимаются разведением КРС. В своем пруду разводят карпов для работников КФХ и на продажу.

В хозяйстве стараются сеять много культур, цена бывает разная, и неизвестно, какая культура прибыль принесет. В этом году, как всегда, палочка-выручалочка — подсолнечник, на него вся надежда.

Посеянная на 300 га озимая пшеница дала хороший урожай. В прошлом году ее реализовали по 7 тыс. рублей за тонну, а сейчас предлагают отдать за три. "Мы приложили усилия, внесли удобрения, получили хороший урожай, а нам предлагают гроши, — сокрушается хозяин. — Цена в два раза ниже прошлогодней. Почему же в магазине-то булка вдвое дешевле не стала? А затраты каждый год только возрастают. Как выжить крестьянину?"

Погектарные субсидии, которые выделяет государство, конечно, подспорье, но такая ценовая политика фермеров не спасет. Отдавать ниже себестоимости не хочется, так что все зерно лежит на складе.

Кадры надо растить

В КФХ 2 комбайна, 7 тракторов, 3 большегрузных машины. И вместе с хозяином всего семь работников. Огромный объем работы — сейчас и пахать, и убирать, и корма заготавливать надо. Сезонных рабочих пригласить неоткуда: нет свободных людей на селе. Большинство молодых людей, окончив школу, уезжают из родных сел, не желая работать в сельском хозяйстве. "Нам нужны механизаторы, животноводы, доярки, — делится Сергей Александрович. — А у нас кадры моложе 35 лет днем с огнем не сыщешь, трудятся люди еще советской закалки".

Житейская мудрость гласит: "Если человек не родился на земле, то вряд ли он будет на ней работать". Гавриловы пытаются решить проблему сами. Оба сына отправились учиться в Самарскую ГСХА на инженеров по сельхозмашинам. Старший сын Дмитрий уже окончил, вернулся в хозяйство отца, а в августе женился на Марике, девушке из соседнего села. Вместе учились в сельхозакадемии, она — технолог по переработке молока. Молодая семья надеется на подъемные и поддержку государства и, конечно, на помощь родителей.

Кстати, хозяйка дома, Оксана Вениаминовна, в 2008 году становилась победительницей областной акции "Хозяйка села" в номинации "Женщина — представитель малого и среднего бизнеса", а сын в этом году стал финалистом областной акции "Где родился, там и пригодился".

"Вот, два молодых специалиста у меня есть, — улыбается Гаврилов. — Хотел направить в сельхозакадемию человека на ветврача учиться, но нет желающих, на ферме молодежь работать не хочет".

Удержаться на плаву

Заехали на ферму, в хозяйстве 70 черно-пестрых коров, скрещенных с голштинами. Порода хорошая, на племзаводе "Кряж" брали 20 нетелей и племенного бычка. Коровы дают в среднем 18-20 л молока в день, белок — 3,2%, жирность — 4,1%. Поначалу сдавали молоко на расположенный поблизости Пестравский маслозавод. Молоко у Гаврилова качественное, и сейчас его с удовольствием берут в Самаре на небольшие сыроварни по более привлекательной цене.

В прошлом году коллективно решили организовать собственную переработку, выпускать натуральные молочные продукты. На сегодня построено помещение, закуплена часть оборудования. Но в связи с падением цен на сельскохозяйственую продукцию из-за нехватки оборотных средств работы пока приостановлены.

"Когда мы начинали работать, была стабильная цена и реализация, было гораздо проще работать, — делится С. А. Гаврилов. — А сейчас на каждом шагу то мошенники, то бракоделы. Один удобрения, другой технику проплатил — а фирмы пропали. Или вот взяли мы в лизинг новый трактор "Беларус". Он буквально через неделю работы в поле встал — заводской брак. Три месяца с заводом разборки шли, а у нас день год кормит! Недавно починили, неделю попахали — опять встал, ждем ремонта. Вернуть его нельзя, надо с ними судиться, а это время и деньги. Сейчас такая проблема не только с "беларусами", но и с ХТЗ, и "кировцами". И в итоге берем 30-летнюю советскую еще технику и на ней работаем".