Удаление катаракты возможно в любом возрасте и при многих заболеваниях

В прежние времена пациенты боялись оперировать катаракту, опасаясь осложнений. К счастью, это позади. И сегодня современные технологии лазерной хирургии позволяют избавляться от недуга быстро и безопасно.
"Сегодня с таким заболеванием глаз, как катаракта, сталкивается каждый десятый человек в возрасте старше 50 лет", — рассказывает ведущий хирург "Клиники Бранчевского" Сергей Ворошилов, к которому мы обратились как одному из ведущих экспертов в области офтальмологии.
К сожалению, профилактики против катаракты не существует. Однако рекомендуется избавиться от вредных привычек, контролировать уровень сахара в крови и носить летом солнцезащитные очки.
О развитии катаракты говорит ухудшение зрения. Если у вас двоится в глазах, нарушилось восприятие цвета, изображение становится расплывчатым, это может говорить о катаракте — помутнении хрусталика глаза. Не нужно мириться с симптомами и стараться привыкнуть к нарушениям зрения. Современная медицина считает, что, обнаружив такие симптомы, нужно немедленно обращаться к врачу. Не стоит ждать, как это было принято раньше, "созревания" катаракты: прооперировав глаз на ранних стадиях, удается свести на нет все негативные последствия заболевания и сократить срок реабилитации. Ведь современные методы лазерной хирургии сделали такие операции максимально безопасными. В большинстве случаев такая операция длится от 6 до 15 минут, и через полчаса пациент может отправляться домой, а через две недели реабилитационного периода вернуться к обычной жизни и полностью забыть о своем недуге.
В современной офтальмологии врачи проводят замену хрусталика на искусственный, применяя в том числе и лазерные технологии. Такие методы лечения безболезненны и дают отличные результаты. Применение лазера делает операцию не только бесшовной, но и безножевой и позволяет сократить до минимума срок реабилитации, повысить безопасность и точность ожидаемого результата. Фактически через несколько часов после хирургического вмешательства к человеку возвращается хорошее зрение, и он может наслаждаться яркими красками мира вокруг.
Путь к здоровью глаз несложен. Пройдите консультацию у офтальмолога и обследование, которое даст полную картину вашей зрительной системы. Выберите тип искусственного хрусталика. Они разные. С желтыми фильтрами — для лучшей защиты сетчатки, асферические — для коррекции зрительных искажений, торические — для коррекции астигматизма и многие другие. Определитесь с днем операции. В современных клиниках города ожидание операции, как правило, составляет не больше двух недель. И ожидайте операции. Стоимость операции варьируется от 20000 руб. до 80000 руб., в зависимости от медицинских показаний и выбора типа хрусталика.
Противопоказания к удалению катаракты минимальны. Современные технологии позволяют врачам успешно проводить операции и у пациентов с сахарным диабетом, и с гипертонической или ишемической болезнью сердца. Не является преградой и возраст. Врачи-офтальмологи уверены: в любом возрасте у человека есть возможность жить полной жизнью, без нарушений зрения и других недугов. Операцию можно проводить в любое время года.
Важно знать, что катаракта — заболевание, которое может привести к слепоте. Не затягивайте с визитом к врачу и помните — роскошь видеть хорошо доступна каждому, кому небезразлично собственное здоровье.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!