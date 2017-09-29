Удаление катаракты возможно в любом возрасте и при многих заболеваниях

В прежние времена пациенты боялись оперировать катаракту, опасаясь осложнений. К счастью, это позади. И сегодня современные технологии лазерной хирургии позволяют избавляться от недуга быстро и безопасно.

"Сегодня с таким заболеванием глаз, как катаракта, сталкивается каждый десятый человек в возрасте старше 50 лет", — рассказывает ведущий хирург "Клиники Бранчевского" Сергей Ворошилов, к которому мы обратились как одному из ведущих экспертов в области офтальмологии.

К сожалению, профилактики против катаракты не существует. Однако рекомендуется избавиться от вредных привычек, контролировать уровень сахара в крови и носить летом солнцезащитные очки.

О развитии катаракты говорит ухудшение зрения. Если у вас двоится в глазах, нарушилось восприятие цвета, изображение становится расплывчатым, это может говорить о катаракте — помутнении хрусталика глаза. Не нужно мириться с симптомами и стараться привыкнуть к нарушениям зрения. Современная медицина считает, что, обнаружив такие симптомы, нужно немедленно обращаться к врачу. Не стоит ждать, как это было принято раньше, "созревания" катаракты: прооперировав глаз на ранних стадиях, удается свести на нет все негативные последствия заболевания и сократить срок реабилитации. Ведь современные методы лазерной хирургии сделали такие операции максимально безопасными. В большинстве случаев такая операция длится от 6 до 15 минут, и через полчаса пациент может отправляться домой, а через две недели реабилитационного периода вернуться к обычной жизни и полностью забыть о своем недуге.

В современной офтальмологии врачи проводят замену хрусталика на искусственный, применяя в том числе и лазерные технологии. Такие методы лечения безболезненны и дают отличные результаты. Применение лазера делает операцию не только бесшовной, но и безножевой и позволяет сократить до минимума срок реабилитации, повысить безопасность и точность ожидаемого результата. Фактически через несколько часов после хирургического вмешательства к человеку возвращается хорошее зрение, и он может наслаждаться яркими красками мира вокруг.

Ведущий хирург "Клиники Бранчевского" Сергей Ворошилов

Путь к здоровью глаз несложен. Пройдите консультацию у офтальмолога и обследование, которое даст полную картину вашей зрительной системы. Выберите тип искусственного хрусталика. Они разные. С желтыми фильтрами — для лучшей защиты сетчатки, асферические — для коррекции зрительных искажений, торические — для коррекции астигматизма и многие другие. Определитесь с днем операции. В современных клиниках города ожидание операции, как правило, составляет не больше двух недель. И ожидайте операции. Стоимость операции варьируется от 20000 руб. до 80000 руб., в зависимости от медицинских показаний и выбора типа хрусталика.

Противопоказания к удалению катаракты минимальны. Современные технологии позволяют врачам успешно проводить операции и у пациентов с сахарным диабетом, и с гипертонической или ишемической болезнью сердца. Не является преградой и возраст. Врачи-офтальмологи уверены: в любом возрасте у человека есть возможность жить полной жизнью, без нарушений зрения и других недугов. Операцию можно проводить в любое время года.

Важно знать, что катаракта — заболевание, которое может привести к слепоте. Не затягивайте с визитом к врачу и помните — роскошь видеть хорошо доступна каждому, кому небезразлично собственное здоровье.