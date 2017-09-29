Пестравский фермер Владимир Кондрашев делает ставку на новые технологии земледелия

Владимир Кондрашев уже почти десять лет руководит крестьянско-фермерским хозяйством. За эти годы ему удалось достичь немалых успехов. Сейчас он стремится к тому, чтобы каждый гектар его земли давал максимальную урожайность.

Хозяйство, которым руководит В.В.Кондрашев, совсем невелико: обрабатывает всего 1,5 тыс. га. На этой территории он выращивает зерновые и зернобобовые культуры - пшеницу, ячмень, овес, горох, нут, чечевицу. Немалую часть полей фермерского хозяйства занимает подсолнечник.

Как рассказывает Владимир Викторович, стремление работать на земле было у него всегда. "Мои родители занимались крестьянским трудом, и я помогал им с ранних лет, - говорит он. - Именно поэтому я поступил в Усольский сельскохозяйственный техникум, а после его окончания пришел работать в колхоз "Серп и молот" зоотехником, а также обучался в Куйбышевском сельхозинституте, сейчас это Самарская государственная сельскохозяйственная академия. После того как колхоз прекратил свое существование, я занялся торговлей. Бизнес шел хорошо, но я всегда понимал, что это - лишь временное занятие. А вот когда в 2008 году стал фермером, то понял, что работа на земле - это мое призвание. Моя семья активно помогает мне. Сын Иван работает вместе со мной, моя супруга Галина в летнюю страду кормит обедами рабочих в поле. И я надеюсь, что мой сын и мой внук Илья, пока он еще школьник, смогут продолжить нашу династию потомственных хлеборобов".

В этом аграрном сезоне фермерское хозяйство Кондрашова сработало хорошо. Урожайность пшеницы и ржи в этом году составила 40 центнеров с 1 га. Во многом этих результатов удалось добиться благодаря постоянному совершенствованию своих знаний. Особенно это важно, когда в хозяйстве внедряется сравнительно новая для здешних мест культура (например, нут), но и возделывать пшеницу тоже надо с умом. "В Пестравке регулярно проходят семинары для фермеров, которые проводят специалисты министерства сельского хозяйства региона, а также ученые из НИИ им. Н.М.Тулайкова, - рассказывает Владимир Викторович. - Я никогда их не пропускаю. Хозяйство у меня небольшое, и увеличить площадь обрабатываемых земель я не смогу. Значит, нужно повысить урожайность, а это невозможно без применения новых, более совершенных агротехнологий. Сейчас мы стараемся минимально механически обрабатывать почву - очень важно сохранить накопленный гумус в почве. Также я очень заинтересовался канадской технологией выращивания зерна. Она предусматривает, что после уборки урожая вся солома измельчается и остается на поле, и так делается из года в год. Это увеличивает плодородный слой почвы. Сорняки уничтожаются с помощью гербицидов. Благодаря такой технологии можно получать 70 центнеров урожая с 1 га. Словом, мне есть к чему стремиться".

Но, конечно, достичь высоких результатов и внедрить новые технологии невозможно без приобретения современной техники. В.В.Кондрашев смог воспользоваться льготной программой кредитования, которую предлагали банки, и приобрел трактор, сеялку, прицепной инвентарь, что помогло значительно поднять урожайность. Но, конечно, главный секрет успеха - это любовь к земле, к крестьянскому труду.

"Из всех культур, которые я выращиваю, больше всего мне нравятся озимая пшеница и озимая рожь, - улыбается Владимир Викторович. - Когда едешь весной по полям, глядя, как поднимаются хлеба, - сердце радуется. Изумрудная зелень лежит ковром - значит, все правильно сделали".