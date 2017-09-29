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Интернет Транспорт и связь

Популярность точек доступа Wi-Fi резко выросла после обнуления тарифов

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже в первый месяц после отмены тарификации в точках Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства, отмечен резкий рост спроса на услугу высокоскоростного доступа в Интернет.

Количество интернет-сессий (выходов в Интернет) в точках доступа выросло на 35%: если в июле было зафиксировано 903 тыс., то в августе - уже 1 215 тыс. сессий. Общий объем интернет-трафика в точках Wi-Fi в августе впервые превысил 1 Пб - на 27% больше, чем месяцем ранее.

"Как мы и предполагали, отмена платы за выход в Интернет в точках Wi-Fi привела к резкому росту спроса на услугу. Решение об обнулении тарифов было принят, в том числе из-за того, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, мало возможностей сделать платеж - там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Мы убрали эти ограничения - и популярность доступа в Интернет сразу выросла. А значит, наш проект полностью доказывает свои востребованность и предназначение - он предоставляет жителям страны равные цифровые возможности, вне зависимости от размера поселения и его труднодоступности", - сказал президент Ростелекома Михаил Осеевский.

Ростелеком с 1 августа 2017 года отменил плату за пользование высокоскоростным Интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства. Они строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек). Скорость передачи данных в точках доступа - не менее 10 Мбит/с.

По состоянию на 30 июня 2017 года универсальные услуги связи с использованием точек доступа Wi-Fi оказываются в 4 690 населенных пунктах, что составляет 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должно быть построено почти 14 тыс. точек). Проложено 35 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы еще по 15 тыс. километров ВОЛС.

К реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9 тыс. человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые в проекте, - исключительно российского производства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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