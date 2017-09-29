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Машиностроение Экономика и бизнес

В Самаре состоялась выставка-форум "Промышленный салон. Металлообработка - 2017"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ровно на три дня, с 26 по 28 сентября, зал выставочной компании "Экспо-Волга" наполнился гулом работающих станков и машин в рамках 16-й международной выставки-форума "Промышленный салон. Металлообработка".

Проект традиционно прошел при официальной поддержке правительства Самарской области, администрации городского округа Самара, Ассоциации "Станкоинструмент", Союза машиностроителей России, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРа России" и Госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос".

Напомним, значение выставки подтверждено знаком Российского союза выставок и ярмарок.

В этом году крупнейшая промышленная выставка Поволжья собрала порядка 75 компаний, в числе которых есть и зарубежные предприятия из Германии, Швейцарии, Японии, Чехии, а деловая программа объединила профессионалов со всей России. На выставке побывало более двух тысяч посетителей.

"Самара - это промышленный регион, поэтому салон, который ежегодно у нас проводится, очень важен для промышленных предприятий. Это отличная площадка для обмена мнениями, для постановки новых задач между партнерами и поиска необходимых решений", - обратил внимание заместитель председателя правительства Самарской области - министр промышленных технологий Самарской области Сергей Безруков.

Деловая программа получилась насыщенной и разнообразной. Мероприятия посвящены инновационным технологиям и совершенствованию рабочего процесса. С активной деловой программой в этом году выступил РКЦ "Прогресс", организовав трехдневный Поволжский промышленный форум. Тема для экспертов и профессионалов отрасли звучала так: "Современные решения для организации и внедрения эффективной стратегии ТОиР оборудования с ЧПУ по фактическому состоянию с прогнозированием надежности".

Были организованы выездная встреча на территории ООО "Завод приборных подшипников" и конференция по организации безопасных условий труда во время проведения сварочных работ. Также впервые на площадке форума проводилась благотворительная акция "День донора", которую мог поддержать любой желающий.

"Для нас это очень важное и интересное мероприятие, не только с точки зрения масштаба, но и с точки зрения организации. К этому году выставка выросла. В зале прибавилось 15 единиц тяжелой техники. Это свидетельствует не только о росте нашей выставки, но и о росте промышленной индустрии в Самаре", - отметил генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

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