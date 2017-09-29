Пестравским хлебопекам помогает в работе итальянская техника

Хлеб из пекарни Уняева отличается отменным качеством. Он и для здоровья полезен, потому что готовится на натуральном сырье. Ароматные буханки, батоны и пироги порадуют самых взыскательных ценителей.

Продукция пекарни ИП Уняев известна далеко за пределами Пестравского района. Ее охотно покупают жители Чапаевска, Новокуйбышевска, стараются приобрести вкусные, ароматные буханки хлеба и жители губернской столицы. Несмотря на то что хлеб сейчас выпекают и крупные комбинаты, и небольшие пекарни, работающие буквально на каждом углу, найти "тот самый, как в детстве" хлеб совсем непросто. В этой пекарне рецепт "того самого" знают, и потому продукция всегда нарасхват.

Сейчас пекарня производит в день 1200-1400 кг хлеба и 800 кг разнообразной выпечки, в том числе пшеничный хлеб, формовой и подовый ржаной хлеб, хлеб белый подовый, отрубной, а также батоны, "ромашки", разнообразные булки. Также выпекается 15 видов пирогов с начинками - буквально на любой вкус.

А ведь заниматься пекарским делом Александр Максимович стал, можно сказать, неожиданно для самого себя. До того 25 лет работал начальником ПМК "Мехмонтаж". Предприятие занималось комплектацией и монтажом оборудования в животноводческих комплексах. Но в бурные 1990-е колхозы обанкротились, и ПМК прекратило свою работу. Через некоторое время А.М.Уняев выкупил старую пекарню и начал производить свой хлеб. Секретом его успеха стала новая итальянская печь. Она позволяет выпекать сразу 216 буханок хлеба и поддерживает устойчивую температуру во время работы. "Во многих печах температура падает, когда туда закатывают сырое тесто, - делится опытом Александр Максимович. - Это неизбежно сказывается на его качестве. У нас, к счастью, такого не происходит. Более того, во время выпечки буханки увлажняются, что помогает улучшить вкус готового хлеба. Получается та самая корочка, которая так нравится всем покупателям". Чтобы повысить качество производимой продукции, он одним из первых в области приобрел высокопроизводительный тестомес. "Главное, что я выяснил за время своей работы, - в производстве хлеба нет мелочей. Важно все: и качество компонентов (муки, дрожжей, даже воды), и технические характеристики печей и тестомесов, и квалификация персонала, - признается Александр Максимович. - Сейчас на предприятии работают 15 человек, и на каждом лежит огромная ответственность. Приведу только один пример. Дрожжевое тесто должно подниматься три раза, и если по невнимательности пропустить время третьей расстойки теста, то хлеб сразу потеряет качество".

Строгий контроль А.М.Уняева над всеми этапами производства приносит свои плоды - продукция его пекарни пользуется заслуженной любовью жителей губернии. Самый придирчивый критик пестравского хлеба - это он сам. "У меня дома всегда есть продукция собственного производства, - рассказывает Александр Максимович. - Особенно люблю белый хлеб. Мои дети уже взрослые, живут в Самаре и постоянно просят меня, чтобы я привез им своего хлеба". Хлеб ведь - продукт особый. Это не просто еда: это запах и вкус родного дома, родины. "Я родился и вырос в Пестравке. Как же я буду смотреть в глаза односельчанам, если буду печь некачественный хлеб? - задается вопросом Уняев. - У меня хлеб настоящий, без "ускорителей" и прочих новомодных добавок, тот, к которому мы привыкли с детства".