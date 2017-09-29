В столкновении двух машин в Зубчаниновке пострадали два молодых парня

В четверг, 28 сентября, в самарском поселке Зубчаниновка на ул. Сокской столкнулись ВАЗ-2115 и Lada Priora, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, 18-летний водитель "пятнадцатой" в 19:45 ехавший со стороны ул. Арзамасской, на перекрестке с ул. Транзитной не уступил дорогу Lada Priora под управлением 22-летнего водителя.

После ДТП медпомощь понадобилась водителю ВАЗ-2115, получившему политравму и его 17-летнему пассажиру, у которого было подозрение на травму внутренних органов.

В отделении пропаганды ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка.