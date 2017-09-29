В столкновении двух машин в Зубчаниновке пострадали два молодых парня

В четверг, 28 сентября, в самарском поселке Зубчаниновка на ул. Сокской столкнулись ВАЗ-2115 и Lada Priora, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, 18-летний водитель "пятнадцатой" в 19:45 ехавший со стороны ул. Арзамасской, на перекрестке с ул. Транзитной не уступил дорогу Lada Priora под управлением 22-летнего водителя.
После ДТП медпомощь понадобилась водителю ВАЗ-2115, получившему политравму и его 17-летнему пассажиру, у которого было подозрение на травму внутренних органов.
В отделении пропаганды ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше