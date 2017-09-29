Крестьянское фермерское хозяйство С.И.Пшенина известно далеко за пределами Пестравского района. Вместе с ним работает его брат - Ю.И.Пшенин, также имеющий свое КФХ. Творческий подход к работе, использование современной техники, безупречная деловая репутация - вот составляющие их успеха.
Свое дело
История хозяйства С.И.Пшенина началась в 1991 году. Тогда старший из братьев - Сергей Иванович - решил стать одним из первых фермеров в нашей области. "Все мои предки родились в селе Майское Пестравского района, работали здесь на земле, так что крестьянский труд я полюбил еще в детстве, - рассказывает он. - Повзрослев, я стал работать в совхозе, но мне не хватало возможностей для самореализации, не удавалось проявить инициативу. Когда начали открывать фермерские хозяйства, я понял, что пришло время и мне этим заняться. К тому же случайно мне в руки попал журнал, в котором я прочитал интересную статью про американского фермера. Он приехал в США из Голландии, работал дояром - а через четверть века владел суперсовременной фермой. Я подумал: а чем я хуже? И тогда решил открыть свое дело". Спустя два года к нему присоединился брат - Юрий Иванович. Несмотря на то что формально у каждого из них свое крестьянское фермерское хозяйство (КФХ), все дела они ведут совместно - так работать получается гораздо эффективнее. На двоих у братьев 3 тыс. га земли, где они выращивают зерновые и зернобобовые. Набор культур, который они выбирают, - вполне стандартный. Это пшеница, ячмень, овес, кукуруза, подсолнечник - словом, все, что пользуется спросом у потребителей. А вот от такой модной сейчас культуры, как нут, пришлось отказаться - слишком уж прихотливой она оказалась в уходе. "Посевам нута вредит муха-минер, - сокрушается Юрий Иванович. - Она сводит урожай к нулю. Вредитель откладывает личинки в цветок, потом личинка переходит в горошины и уничтожает их. В результате мы решили вернуться к проверенным культурам - и не прогадали. В этом году, к примеру, урожайность пшеницы составила более 40 центнеров с 1 га, ячменя - более 17 центнеров с 1 га".
С техникой на "ты"
В КФХ Пшенин работают всего семь человек. И то, что они добиваются высоких результатов, говорит о высоком профессиональном уровне и полной взаимозаменяемости специалистов, а также об отличной материально-технической базе хозяйства. Братья Пшенины делают ставку на современную технику. Когда-то начав работать на стареньком тракторе "Алтаец" и грузовике ГАЗ-53, теперь они имеют обширный парк тракторов и комбайнов. В их хозяйстве - два комбайна "Полесье", трактор "Кировец", разнообразная прицепная техника, опрыскиватель. В свое время был приобретен телескопический погрузчик, что позволило заметно увеличить скорость погрузки. "Мы выбираем технику российского или белорусского производства из-за простоты и легкости ремонта, - рассказывает Юрий Иванович. - В летнюю страду, когда каждый час на счету, это особенно важно". При этом стоит заметить, что братья не только приобретают современную технику, но и самостоятельно совершенствуют ее. "В некоторых хозяйствах есть специальные сеялки для подсолнечника, но они очень дороги, - делится опытом Ю.И.Пшенин. - Мы же на стержневую сеялку поставили высевающие агрегаты от пропашной сеялки на подсолнечник. В результате получилась сеялка размером 12 метров, которая проводит сразу две операции: культивацию и сев подсолнечника. При использовании традиционной сеялки заняты два человека. Ширина сеялки позволяет одномоментно обрабатывать только 4,5 метра. У нас же справляется один человек, а производительность труда при этом - в разы выше. Мы с братом шутим: это лень заставляет нас так облегчить свою жизнь. Недавно "доработали" комбайн "Полесье": сделали специальный ящик, который мешает задуванию остатков соломы в двигатель. В результате в летнюю страду гораздо реже приходится продувать двигатель. Это экономит время и повышает производительность труда".
Авторитет местного Кулибина довел С.И.Пшенина до Санкт-Петербурга. Несколько лет назад его вместе с другими успешными фермерами со всей России руководство ОАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) пригласило для тестирования своих тракторов, а предложенные им изменения были использованы в выпускаемых сейчас моделях.
Интенсивность будет нарастать
Работая не покладая рук, фермеры даже при самых сложных погодных условиях выращивают достойный урожай, поэтому забота о его сохранении - всегда на первом плане. Недавно братья отремонтировали склад (всего в хозяйстве три склада), запустили сушилку. Она необходима для того, чтобы подсушивать семена кукурузы. В ближайших планах - строительство весовой и еще одного склада.
На развитие требуются средства, и тут на помощь пришел льготный кредит со ставкой 5%, который С.И.Пшенин получил в ПАО "Сбербанк". Сделал он это одним из первых в области. "Коллеги завидуют, говорят, что мне повезло, но чтобы "повезло", надо было 25 лет работать и иметь безупречную кредитную историю, - улыбается Сергей Иванович. - Теперь же, решив финансовые проблемы, мы должны увеличить интенсивность и производительность своего труда, что вполне по силам нашему КФХ".
С.И.Пшенин, глава крестьянского фермерского хозяйства:
- Главная проблема фермеров - реализация выращенного зерна по достойной цене. К сожалению, мы сейчас находимся в зависимости от перекупщиков. Создание зерновой биржи позволило бы нам продавать нашу продукцию по справедливым ценам.
Последние комментарии
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