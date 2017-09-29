Дом архитектора проведет лекторий по урбанистике

Со 2 по 6 октября в Доме архитектора пройдет открытый лекторий, посвященный проблемам роста городов и сохранения наследия. Каждый день с 10:00 до 13:00 эксперты в области архитектуры, социологии и экономики будут читать лекции.
Лекторий проходит в рамках IX Международного стратегического форума "Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)". Модератором лектория выступит Борис Грозовский.
Вход свободный.
Расписание открытого лектория:
2 октября
- 10:00-11:30 "Творческая среда: кроссекторальное взаимодействие как принцип устойчивого развития города", Петр Иванов, социолог города, участник движения "Творческая среда".
- 11:30-13:00 "Социальный капитал и городские проекты", Олег Паченков, социолог-урбанист, директор Центра прикладных исследований (ЦПИ), сооснователь Института урбанистики "Среда".
3 октября
- 10:00-11:30 "Архитектурная программа" как социальный инструмент городского проектирования",
Константин Кияненко, профессор Вологодского университета, доктор архитектуры.
- 11:30-13:00 "Управление развитием исторической среды: организационные механизмы", Александр Ложкин, архитектор-урбанист, советник по градостроительной политике мэра Новосибирска, главный редактор журнала "Проект Сибирь".
4 октября
- 10:00-11:30 "Партисипаторное бюджетирование и другие финансовые механизмы реализации проектов по реконструкции исторической среды", Лев Шилов, социолог и политолог, научный сотрудник исследовательского центра "Res Publica", Европейского университета в Санкт-Петербурге, докторант Европейского Университета во Флоренции.
- 11:30-13:00 "Экономическое развитие и комфортная среда для предпринимателей: что может быть сделано на уровне города?", Вадим Новиков, эксперт в области прикладной микроэкономики, старший научный сотрудник РАНХиГС, член Экспертного совета при правительстве РФ.
5 октября
- 10:00-11:30 "Образ города: расшифровка понятия", Наринэ Тютчева, архитектор, преподаватель МАРХИ и МАРШ, основатель и руководитель архитектурного бюро "Рождественка".
- 11:30-13:00 "Наследие как развитие", Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, сооснователь и координатор Общественного движения "Архнадзор". Автор Книг "Две Москвы, или Метафизика столицы", "Облюбование Москвы".
6 октября
- 10:00-11:30 "Квартал - назад в будущее. Историческая среда - бесценный ресурс, который дает знания для проектирования на новых территориях", Андрей Головин, архитектор, руководитель проектов и эксперт в международной компании MLA+ (Нидерланды), доцент кафедры архитектуры и урбанистики, ПНИПУ.
- 11:30-13:00 "Параметры регулирования исторической среды: что и как регулировать, чтобы сохранить идентичность", Татьяна Гудзь, эксперт, аналитик в Фонде "Институт Экономики Города" (Москва) и администрации Перми, доцент ПНИПУ.
Последние комментарии
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?
Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(
Николая с Юбилеем и хорошего просмотра Самарцам и гостям города.
Хорошее дело. Молодец Мишель, только из Франции и сразу в Самару!