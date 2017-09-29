Дом архитектора проведет лекторий по урбанистике

Со 2 по 6 октября в Доме архитектора пройдет открытый лекторий, посвященный проблемам роста городов и сохранения наследия. Каждый день с 10:00 до 13:00 эксперты в области архитектуры, социологии и экономики будут читать лекции.

Лекторий проходит в рамках IX Международного стратегического форума "Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)". Модератором лектория выступит Борис Грозовский. Вход свободный. Расписание открытого лектория: 2 октября 10:00-11:30 "Творческая среда: кроссекторальное взаимодействие как принцип устойчивого развития города", Петр Иванов, социолог города, участник движения "Творческая среда". 11:30-13:00 "Социальный капитал и городские проекты", Олег Паченков, социолог-урбанист, директор Центра прикладных исследований (ЦПИ), сооснователь Института урбанистики "Среда". 3 октября 10:00-11:30 "Архитектурная программа" как социальный инструмент городского проектирования",

Константин Кияненко, профессор Вологодского университета, доктор архитектуры.

Константин Кияненко, профессор Вологодского университета, доктор архитектуры. 11:30-13:00 "Управление развитием исторической среды: организационные механизмы", Александр Ложкин, архитектор-урбанист, советник по градостроительной политике мэра Новосибирска, главный редактор журнала "Проект Сибирь". 4 октября 10:00-11:30 "Партисипаторное бюджетирование и другие финансовые механизмы реализации проектов по реконструкции исторической среды", Лев Шилов, социолог и политолог, научный сотрудник исследовательского центра "Res Publica", Европейского университета в Санкт-Петербурге, докторант Европейского Университета во Флоренции.

11:30-13:00 "Экономическое развитие и комфортная среда для предпринимателей: что может быть сделано на уровне города?", Вадим Новиков, эксперт в области прикладной микроэкономики, старший научный сотрудник РАНХиГС, член Экспертного совета при правительстве РФ. 5 октября 10:00-11:30 "Образ города: расшифровка понятия", Наринэ Тютчева, архитектор, преподаватель МАРХИ и МАРШ, основатель и руководитель архитектурного бюро "Рождественка".

11:30-13:00 "Наследие как развитие", Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, сооснователь и координатор Общественного движения "Архнадзор". Автор Книг "Две Москвы, или Метафизика столицы", "Облюбование Москвы". 6 октября 10:00-11:30 "Квартал - назад в будущее. Историческая среда - бесценный ресурс, который дает знания для проектирования на новых территориях", Андрей Головин, архитектор, руководитель проектов и эксперт в международной компании MLA+ (Нидерланды), доцент кафедры архитектуры и урбанистики, ПНИПУ.

11:30-13:00 "Параметры регулирования исторической среды: что и как регулировать, чтобы сохранить идентичность", Татьяна Гудзь, эксперт, аналитик в Фонде "Институт Экономики Города" (Москва) и администрации Перми, доцент ПНИПУ.