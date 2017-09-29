Потребительское общество "Красная поляна" помогает возрождению личных хозяйств в Самарской области

Проблему реализации молока, произведенного в личных крестьянских хозяйствах, в нескольких сельских районах губернии, удалось решить благодаря потребительскому обществу "Красная поляна". Его создал потомственный животновод Е.М.Жумашев.

Когда-то практически каждый деревенский житель держал дома корову, а то и не одну. "Кормилица", как испокон веков называли ее в российских селах, давала крестьянам молоко и обеспечивала неплохой доход. Сейчас же многие сельчане отказываются от того, чтобы держать в своих подворьях крупный рогатый скот. Главная причина - сложности с реализацией продукции. Для небольшой семьи молока, которое дает одна корова, слишком много, а продать его в большинстве деревень непросто - молокозаводам неинтересны даже партии в 200-300 литров, не говоря уж о нескольких банках от одной коровы. Сложившаяся тенденция сказывается на развитии сельского хозяйства в целом не лучшим образом.

К счастью, в шести районах нашей губернии - Приволжском, Красноармейском, Хворостянском, Безенчукском, Пестравском и Большеглушицком - работает потребительское общество "Красная поляна", которое возглавляет Е.М.Жумашев. Оно организовало централизованный сбор молока. Специальные молоковозы, принадлежащие потребительскому обществу, собирают у крестьян молоко и доставляют его на молокозавод. Благодаря этому семьи деревенских жителей имеют стабильный доход. Сдавая молоко, полученное от одной коровы, можно получить в месяц 5 тыс. рублей. Е.М.Жумашев часто слышит в свой адрес слова благодарности от местных жителей, ведь для них эти деньги - существенное подспорье.

Сейчас потребительское общество - это процветающее предприятие, а ведь когда-то, тринадцать лет назад, его бизнес начинался с того, что приходилось ехать буквально за кружкой молока, собирать его во фляги, которые потом привозили на молокозавод в багажнике. Но упорство и трудолюбие Е.М.Жумашева помогли достичь успеха. А чтобы его удержать, приходится по-прежнему вставать в четыре утра. Ведь машины выйдут в рейс уже в 5:30, а до того нужно провести инструктаж и все проверить. Потом собранное молоко тщательно проверяется в собственной лаборатории на кислотность, плотность и другие параметры. Важно также правильно провести охлаждение - температура сдаваемой продукции не должна превышать +4 градуса. Только после этого молоко отправляется на Пугачевский молокозавод. А вечером все повторяется снова - нужно собрать молоко вечерней дойки, подготовить его и отправить на предприятие.

Как рассказывает Е.М.Жумашев, немалую поддержку в расширении его бизнеса ему оказали губернские власти. Изначально он начинал свою работу как индивидуальный предприниматель, однако в 2014 году Г.Д.Светкина, занимавшая в то время пост председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы, посоветовала ему организовать потребительское общество. Е.М.Жумашев последовал ее рекомендации и не пожалел об этом. Дело в том, что тогда в области стала действовать целевая программа поддержки потребкооперации, которая давала существенные льготы, в том числе при покупке техники. Ему удалось расширить свой транспортный парк. Сейчас на предприятии работают восемь новеньких молоковозов, закуплено 27 современных охладителей молока.

Еще одно направление работы потребительского общества "Красная поляна" - это кафе "Домашняя кухня", которое с удовольствием посещают и жители района, и гости муниципалитета. В летнюю страду многие аграрии заказывали здесь обеды для механизаторов. Здесь предлагают вкусные, действительно по-домашнему приготовленные блюда из свежайших продуктов, а также добротную выпечку. Особенно стоит отметить доброжелательную атмосферу, которая заставляет посетителей возвращаться сюда снова и снова.

Нельзя не рассказать и о личном подсобном хозяйстве Е.М.Жумашева. Стремление заниматься животноводством у него с детства, так что ничего удивительного, что сейчас он сам держит коров, кур, гусей и уток. Одних только быков симментальской породы в его хозяйстве 40 голов! Когда-то он держал быков голштинской породы, но в итоге сделал выбор в пользу более адаптированных к местным условиям сементалов. Кстати, мясо в кафе "Домашняя кухня" поставляется как раз из личного подворья Евгения Михайловича. Разводит Е.М.Жумашев и лошадей, мечтая когда-нибудь организовать в Пестравском районе скачки. "Мои родители изначально занимались животноводством, и я помогал им с раннего детства, получил необходимые знания, - улыбается Евгений Михайлович. - Впоследствии я стал ветеринаром, но первые и самые ценные знания по животноводству были получены еще в детстве. Моей матери сейчас 94 года, и она только в последние два года не держит корову, но до сих пор подсказывает мне, как содержать домашних животных и ухаживать за ними. Признаюсь, был момент, когда я практически прекратил заниматься животноводством на своем подворье, но потом понял, что не могу жить в деревне и не держать скот". Предприниматель не исключает, что со временем на базе своего подворья он откроет крестьянско-фермерское хозяйство.

Е.М.Жумашев, руководитель потребобщества "Красная поляна":

- Больше всего я рад тому, что многие семьи, с которыми мы сотрудничаем, стали держать уже не одну, а двух коров. Так постепенно возрождается животноводство в личных хозяйствах, и я вношу в это важное дело свой вклад.