Компания "Агроресурс" входит в тройку лидеров Пестравского района по объему производства

Тяжелая работа, большой груз ответственности и ни минуты покоя. Это мало привлекает в сельхозбизнес женщин. Однако это не мешает И.О.Казачковой уже более четырех лет успешно развивать предприятие.

Среди сельхозпредприятий Пестравского района по объемам производства ООО "Агроресурс" занимает второе место. Находящееся в селе Тяглое Озеро хозяйство владеет 14 тыс. га земли. В текущем году было засеяно 2500 га пшеницы, 2120 га нута, более 3000 га подсолнечника. В настоящее время завершается уборка масличной культуры. Комбайны-жатки срезают поспевшие корзинки, сами их обмолачивают, и в грузовики поступают очищенные семечки. Сельчане стремятся использовать каждый погожий день, поэтому машины на погрузку стоят на поле в очереди.

Всего у ООО "Агроресурс" свыше 30 единиц техники, среди них - семь комбайнов, десять тракторов "Белорус", девять "Кировцев", культиваторы, погрузчики, жатки, сеялки. Руководитель хозяйства И.О.Казачкова считает, что большие масштабы пахотных земель предполагают солидный парк техники, и при любой возможности средства вкладываются в покупку новых машин. Да и действующие машины не остаются без внимания, их работу постоянно поддерживает ремонтная мастерская.

Ирина Олеговна в 2013 году продолжила дело своего ушедшего из жизни супруга Александра Михайловича. Он возглавлял хозяйство на протяжении 16 лет, был депутатом районного собрания представителей, его уважали земляки. "Я стала продолжать дело мужа, потому что люди меня не оставили, коллектив отнесся с пониманием, никто не уволился. Поддержало руководство района, - говорит И.О.Казачкова. - Только спустя полтора года я поняла всю меру ответственности - за коллектив, за масштаб предприятия, за работу в сельском хозяйстве". Ирина Олеговна родилась в селе, в семье управляющего колхозом, и потому знала, что такое труд на земле. Но многие приемы управления большим сельскохозяйственным предприятием пришлось изучать уже в процессе работы.

Сейчас под ее началом постоянно работают 70 человек. На время уборки урожая привлекается еще около десятка работников. Причем работать готовы не только местные: охотно на заработки едут жители и других районов, и Саратовской области. Для них устроена гостиница, где есть спальные комнаты, столовая, душевые и даже комната отдыха с бильярдной.

Развивается в хозяйстве и животноводческое направление, выращиваются овцы. Сейчас поголовье стада достигло 1200 голов. Овцы и бараны реализуются живым весом. Особенным спросом они пользуются у мусульман, которые приезжают в Пестравский район с соседних территорий.

Помимо основной работы, Ирина Олеговна успевает выполнять депутатские полномочия: она - депутат Собрания представителей муниципального района Пестравский. Общественная работа помогает быть в курсе всех важных проблем сельчан, словом и делом помогать своим землякам. Недавно местному хору за счет средств компании были куплены новые костюмы. ООО "Агроресурс" постоянно оказывает поддержку в проведении праздников, патриотических мероприятий, спортивных соревнований. В районе проходит волейбольный турнир памяти Александра Казачкова, собирая спортсменов со всего Самарского региона. Благодаря вложениям компании "Агроресурс" и другим инвесторам в скором времени в Пестравской ЦРБ появится компьютерный томограф. Значительные средства перечислены на ремонт водопровода для села Тяглое Озеро.