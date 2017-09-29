Самарца подозревают в нарушении тайны чужих телефонных переговоров

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Нарушение тайны телефонных переговоров граждан"), сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 9 августа 2017 г. подозреваемый, не имея лицензии на право реализации спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, сбыл такое устройство за 2,9 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.