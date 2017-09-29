Пестравский район участвует в областной программе развития территорий

В Пестравском районе заканчивается сбор урожая, большинство культур уже убраны, идет работа с подсолнечником. Заканчивается еще один сельскохозяйственный сезон, результаты которого позволяют строить планы на будущее.

Главное - рентабельность

В этом году хозяйства района собрали более 150 тыс. тонн зерновых. Из них 100 тыс. тонн - это озимые, посеянные на площади 25 тыс. га. "Урожайность более 40 ц/га не может не радовать, - рассуждает глава Пестравского района А.П.Любаев. - Но нельзя забывать, что мы находимся в зоне критического земледелия и, к сожалению, на 2018 год озимых из-за погоды посеяли в два раза меньше плана. Поэтому следующий год для нас будет проблематичным".

Выход руководитель территории видит в диверсификации сельскохозяйственных культур. "Большой урожай - для нас не самоцель. Зерно продается по 4 рубля за килограмм, заработать на нем крайне сложно. Поэтому в Пестравском районе мы работаем над изменением структуры посевных площадей. Будем сеять высокорентабельные культуры: бобовые, масличные, технические культуры, лен, нут, чечевицу, кукурузу, подсолнечник, рыжик", - делится планами Александр Петрович.

По оценке главы района, в растениеводстве проблем нет. Здесь работает серьезный инвестор - компания "Био-Тон", уверенно чувствуют себя местные предприятия. Это позволяет предприятиям сельскохозяйственной отрасли ежегодно до 1 млрд рублей вкладывать в обновление машинно-тракторного парка.

А вот с животноводством перспективы не столь радужны. Развитие этого направления требует серьезных инвестиций и тщательно подготовленных кадров. "У нас в районе есть пункт молочной переработки, который может брать ежесуточно до 300 тонн сырья. Но в районе таких объемов просто нет, приходится завозить, - говорит Любаев. - Мы с региональным министерством сельского хозяйства неоднократно обговаривали проблему формирования территории развития молочного животноводства и расширения этого кластера на территории района".

Внимание - "социалке"

В Пестравском районе проживает около 17 тыс. человек. Глава района считает своей главной задачей сделать все возможное для того, чтобы каждому здесь жилось комфортно и не возникало желания покинуть свою малую родину.

Район участвует в областной программе "Устойчивое развитие сельских территорий", в рамках которой в районном центре появится новый коттеджный поселок. За счет бюджетных средств (95% - областной бюджет, 5% - муниципальный) будут проведены коммуникации и создана дорожная инфраструктура. Общий объем затрат - 115 млн рублей. Проект позволит построить 84 индивидуальных жилых дома. "Мы планируем использовать эту площадку для выделения земель под застройку молодым специалистам агропромышленного комплекса, часть будет отведена для муниципальных нужд, а часть - многодетным семьям", - рассказывает А.П.Любаев.

В целом вопрос обеспечения жильем льготных категорий в районе решен. Все ветераны ВОВ обеспечены квартирами или домами. Большинство людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, несколько лет назад справили новоселье. Дети-сироты по мере достижения ими 18 лет также получают возможность жить в собственных квартирах.

"Мы пытаемся участвовать во всех областных программах. Это и программа мелиорации, и создание семейных ферм, и получение грантов на развитие. По программе "Устойчивое развитие сельских территорий" работаем над развитием инфраструктуры, строительством социальных объектов и дорог", - сообщил глава района.

В районе давно назрела необходимость строительства образовательного центра, грунтово-щебеночной дороги между двумя населенными пунктами Тяглое Озеро - Ломовка. "Это наша мечта и необходимость, так как в период паводка села Ломовка и Тепловка просто отрезаны от жизни", - отмечает А.П.Любаев.

Источник жизни

Но, пожалуй, самой острой проблемой в Пестравском районе остаются вопросы водоснабжения. Вся вода добывается из скважин, а ее качество не выдерживает критики: уровень содержания железа в 7-10 раз превышает предельно допустимую норму. В некоторых населенных пунктах централизованное водоснабжение вообще отсутствует. "У нас есть проект по строительству Падовского и Пестравского групповых водопроводов. Но для этого необходимы инвестиции в сотни миллионов рублей", - оценивает ситуацию глава Пестравского района.

При этом население не спешит оплачивать "коммуналку". Долги за услуги ЖКХ достигли уже 10-12 млн рублей, при этом обеспеченность приборами учета составляет только 70%. "Мы готовы очищать воду до нормативных показателей, но только в том случае, если она не будет использоваться для полива. Для этого необходимо собственнику самому бурить скважины и добывать техническую воду. К сожалению, пока не все жители района понимают, что над решением общих проблем надо и работать сообща", - предлагает пути решения А.П.Любаев.

А.П.Любаев, глава Пестравского района:

- Большой урожай - для нас не самоцель. Для повышения рентабельности мы работаем над изменением структуры посевных площадей. Будем сеять бобовые, масличные, технические культуры, лен, нут, чечевицу, кукурузу, подсолнечник, рыжик. Эти культуры хорошо себя зарекомендовали.