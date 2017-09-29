На закрытом показе мод обокрали моделей

В Железнодорожном районе Самары полиция расследует уголовное дело по факту кражи в ТЦ "Аврора".
Инцидент произошел еще 22 сентября на закрытом показе мод. Девушки, участвовавшие в показе, по их словам, оставили свои личные вещи в магазине, а за несколько минут до начала мероприятия обнаружили, что те украдены. У моделей пропали золотые украшения, мобильные телефоны, деньги и банковская карта.
На место происшествия вызвали полицию, однако задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. С заявлением в полицию обратились две девушки. По примерным подсчетам, сумма причиненного им ущерба составила около 200 тыс. рублей.
"У нас была надежда на камеры видеонаблюдения, потому что сейчас все магазины оснащены подобным оборудованием в целях безопасности, - рассказала пострадавшая. - Однако, когда мы попросили просмотреть записи, нас не допустили к просмотру. А потом сказали, что камеры вовсе не работали с 19 сентября".
Расследование преступления продолжается.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.