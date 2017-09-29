На закрытом показе мод обокрали моделей

В Железнодорожном районе Самары полиция расследует уголовное дело по факту кражи в ТЦ "Аврора".

Инцидент произошел еще 22 сентября на закрытом показе мод. Девушки, участвовавшие в показе, по их словам, оставили свои личные вещи в магазине, а за несколько минут до начала мероприятия обнаружили, что те украдены. У моделей пропали золотые украшения, мобильные телефоны, деньги и банковская карта.

На место происшествия вызвали полицию, однако задержать злоумышленников по горячим следам не удалось. С заявлением в полицию обратились две девушки. По примерным подсчетам, сумма причиненного им ущерба составила около 200 тыс. рублей.

"У нас была надежда на камеры видеонаблюдения, потому что сейчас все магазины оснащены подобным оборудованием в целях безопасности, - рассказала пострадавшая. - Однако, когда мы попросили просмотреть записи, нас не допустили к просмотру. А потом сказали, что камеры вовсе не работали с 19 сентября".

Расследование преступления продолжается.