Капитан танкера получил условный срок за попытку продать дизтопливо

Капитан нефтеналивного танкера получил два с половиной года лишения свободы условно за попытку продать дизтопливо, сообщает Сызранская транспортная прокуратура.

Как было установлено, капитан, зная об образовавшихся на судне излишках дизельного топлива (13,8 т), договорился с коллегой с другого речного судна о месте и времени его продажи. При перекачке нефтепродуктов он был задержан сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Ущерб, нанесенный владельцу судна, был оценен в почти 270 тыс. рублей.

Приговором суда мужчина был признан виновным в покушении на присвоение.