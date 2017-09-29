В Самаре выступят органист Айвар Калейс и сопрано Мартина Деринг

В Самарской филармонии 3 ноября в 19:00 пройдет концерт органиста Рижского Домского собора Айвара Калейса (Латвия) и сопрано Мартины Деринг (Германия).
В программе концерта - сочинения Баха, Генделя, Вивальди, Верди, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Оффенбаха, Россини, Шопена, Сен-Санса и другие.
Мартина Деринг начала свое музыкальное образование в высшей школе музыки в Любеке, когда она еще училась в средней школе. После окончания обучения в классе профессора Уте Ниси она стала преподавателем музыкальной школы по специальности "фортепиано". Деринг выступала с сольными концертами в Германии и на международных фестивалях. Также певица выступала в качестве солистки в ораториях и церковных концертах, которые проходили во многих храмах, в том числе в Любеке, Венеции, Базеле, Таллинне, Москве, Риме и Париже. Она записывалась для немецких и международных вещательных студий на радио и телевидении.
Мартина часто исполняет сочинения современных композиторов, являясь первой исполнительницей произведений Айвара Калейса. Мартина Деринг и Айвар Калейс выступают в дуэте более десяти лет, они создали много концертных программ и выступали на международных музыкальных фестивалях во многих странах мира.
Органист, пианист и композитор Айвар Калейс является одним из концертных органистов Рижского Домского собора, органистом церкви Св. Гертруды, а также органистом Рижского хора мальчиков Домского собора. Калейс играл на богослужениях Рижского святого собрания. Участвовал в мастер-классах Эвальда Кооймана и Лео Кремера. Композитор написал более 100 сочинений симфонической, органной, фортепианной, камерной и хоровой музыки.