В Самаре выступят органист Айвар Калейс и сопрано Мартина Деринг

В Самарской филармонии 3 ноября в 19:00 пройдет концерт органиста Рижского Домского собора Айвара Калейса (Латвия) и сопрано Мартины Деринг (Германия).

В программе концерта - сочинения Баха, Генделя, Вивальди, Верди, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Оффенбаха, Россини, Шопена, Сен-Санса и другие.