Театр под управлением Армена Джигарханяна привезет в Самару "Необычайные приключения Красной Шапочки"

В Самарской филармонии 4 ноября в 12:00 покажут спектакль "Необычайные приключения Красной Шапочки" Московского драматического Театра под управлением Армена Джигарханяна.
"Необычайные приключения Красной Шапочки" - это вариации на тему известной сказки в двух частях, сценическая версия театра с использованием мотивов сказок Шарля Перро и Евгения Шварца. Кто победит: хитрость, злость и коварство или дружба, верность и любовь? Артисты предоставляют маленьким зрителям право самим ответить на этот вопрос.
Основой для постановки спектакля стала известная сказка великого французского писателя Шарля Перро, написанная им несколько веков назад. Прославленный писатель и драматург Евгений Шварц стал автором сценария, основанного на этой сказке. Его работа была использована театральными и кинорежиссерами. Фрагменты сценария Шварца также включены и в данную сценическую работу.
Спектакль "Необычайные приключения Красной Шапочки" покажет детям оригинальную версию знаменитой сказки, которая стала еще более интересной и актуальной. Дети смогут не только увидеть красивую и добрую сказку со счастливым концом, но и ответить на множество жизненно важных вопросов. Малышам предстоит понять, что обманом, хитростью и коварством невозможно добиться настоящего счастья. Сотворить его могут лишь доброта, любовь и дружба.
Режиссер спектакля - Анна Башенкова, художник - Юлия Акс, хореограф - Ольга Прихудайлова, музыкальный руководитель - Владимир Ячменев. Музыкальным сопровождением к постановке стали фрагменты из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.