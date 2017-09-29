Театр под управлением Армена Джигарханяна привезет в Самару "Необычайные приключения Красной Шапочки"

В Самарской филармонии 4 ноября в 12:00 покажут спектакль "Необычайные приключения Красной Шапочки" Московского драматического Театра под управлением Армена Джигарханяна.

"Необычайные приключения Красной Шапочки" - это вариации на тему известной сказки в двух частях, сценическая версия театра с использованием мотивов сказок Шарля Перро и Евгения Шварца. Кто победит: хитрость, злость и коварство или дружба, верность и любовь? Артисты предоставляют маленьким зрителям право самим ответить на этот вопрос.

Основой для постановки спектакля стала известная сказка великого французского писателя Шарля Перро, написанная им несколько веков назад. Прославленный писатель и драматург Евгений Шварц стал автором сценария, основанного на этой сказке. Его работа была использована театральными и кинорежиссерами. Фрагменты сценария Шварца также включены и в данную сценическую работу.

Спектакль "Необычайные приключения Красной Шапочки" покажет детям оригинальную версию знаменитой сказки, которая стала еще более интересной и актуальной. Дети смогут не только увидеть красивую и добрую сказку со счастливым концом, но и ответить на множество жизненно важных вопросов. Малышам предстоит понять, что обманом, хитростью и коварством невозможно добиться настоящего счастья. Сотворить его могут лишь доброта, любовь и дружба.

Режиссер спектакля - Анна Башенкова, художник - Юлия Акс, хореограф - Ольга Прихудайлова, музыкальный руководитель - Владимир Ячменев. Музыкальным сопровождением к постановке стали фрагменты из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского.