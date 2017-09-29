Секрет успешности выпускников Красноярской школы кроется в таланте педагогов

В этом году в Красноярской школе был уникальный выпуск. Талантливые, добрые, целеустремленные дети. С такой любовью говорят о них не менее удивительные учителя, под чутким руководством которых ученики выросли, набрались знаний, окрепли характером и уверенным шагом пошли во взрослую жизнь.

Какими качествами должен обладать школьный учитель, чтобы к нему на уроки дети бежали с удовольствием? Не на физкультуру, музыку и технологию, а на физику, химию, математику - сложные предметы, знание которых открывает большинству выпускников двери вузов и позволяет получать интересную и перспективную профессию. В Красноярской школе каждый учитель - интересная личность, обладающая максимальными знаниями по своему предмету, умеющая передавать их своим ученикам. Они стараются, проявляют терпение, ежедневно "тренируются", показывая пример отношения к делу своим воспитанникам.

Ребятам, которые окончили в этом году Красноярскую школу, очень повезло. Вне зависимости от того, в каком профильном классе они учились - социально-экономическом или естественнонаучном, они попали в руки профессиональных педагогов высшей категории по всем предметам и на всех ступенях обучения. Такое созвездие авторитетов, случается, приводит и к тому, что дети в Красноярской школе колеблются, по какому профилю им обучаться. И физика интересна, и история захватывает, и химия будущему врачу нужна, и "куда же сейчас без английского"... Учителя в этих сомнениях "виноваты" в хорошем смысле слова. Потому и ребята последнего выпуска вышли из стен школы разносторонними личностями. И знания они получили отличные (из 35 человек шесть медалистов), и спортивные награды собрали, и в творческих конкурсах побед добивались, и в общественной жизни села принимали самое активное участие. А вот сомневающихся в своей дальнейшей жизненной стезе среди них не было. Каждый уверенно шел к своей цели еще со средних классов. А кто-то, возможно, начал этот путь и еще раньше.

"Насколько удивительные, жаждущие открывать новый мир дети пришли к нам учиться, стало понятно уже на первой в их жизни линейке, - с улыбкой вспоминает учитель начальных классов И.Ю.Матмурадова. - Будущий медалист Андрей Ивашов по дороге с линейки в класс успел задать мне сотню вопросов". Целеустремленность этих детей ярко стала проявляться уже тогда. В классе Ирины Юрьевны учились четверо из шестерых нынешних медалистов.

Качества, которые были даны природой и закладывались начальной школой, развивали педагоги на основной и старшей ступенях обучения. Андрей Ивашов стал гордостью учителя химии О.В.Ерофеева. Парень мечтает стать врачом, а потому, как только в школьной программе появились химия и биология, стал увлеченно ими заниматься. Блестяще сдав ЕГЭ, а затем еще и конкурсный экзамен на химфаке в МГУ, он проходил по баллам и в Московский университет, и в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Но выбор свой остановил на Самарском медицинском университете.

Другая же будущая медалистка - Эльмира Кабакова - от учителя химии "сбежала": в 10 классе она передумала становиться медиком и решила поступать в технический вуз. Благо, уровень знаний, который дают в Красноярской школе, настолько высок, что сменить профиль она смогла безболезненно и отлично сдала физику. "В 11"Б" - классе естественнонаучного профиля - учились 16 человек. И мы всем этим небольшим сплоченным коллективом буквально жили физикой", - признается учитель физики А.А.Гимилев. Ему, как и остальным педагогам, по той причине, что классы не были переполнены, удавалось работать с каждым учеником практически индивидуально. Результат - отличные баллы на ЕГЭ и поступление ребят на бюджетные места в престижные вузы. Медалисты Денис Спигин, Олег Салдаев и Рафаэль Элоян оказались в техническом университете, а Овсеп Адумян изучает "Безопасность информационных систем" в Самарском национальном исследовательском университете.

Гордятся педагоги не только медалистами. Успешно свою жизнь за стенами школы начали все 35 выпускников. Заслуга в этом во многом принадлежит классным руководителям - учителю русского языка Н.А.Прокофьевой и учителю математики Т.Д.Макаровой. Они же привели ребят к прекрасным результатам на ЕГЭ по основным предметам. Гуманитариев в социально-экономическом классе под своей опекой твердо держала учитель истории и обществознания С.А.Бушова. Собрать же такой уникальный коллектив в школе удалось директору С.Н.Жадновой, подбирать людей с горящими от работы глазами которой помогает ее 20-летний опыт руководства.

За таких талантливых учеников педагоги очень благодарны родителям. Семья и школа всегда помогали друг другу. К этому как раз и стремится современное образование, этого от школ требуют федеральные государственные стандарты.

С.Н.Жаднова, директор ГБОУ СОШ с. Красный Яр:

- Дети оценивают в первую очередь знания педагога. И авторитетом у них пользуются только высокие профессионалы. Наши педагоги постоянно совершенствуют свои знания и отдают своим воспитанникам тепло своей души. Поэтому и детям с ними интересно.