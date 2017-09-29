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Образование Общество

Секрет успешности выпускников Красноярской школы кроется в таланте педагогов

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в Красноярской школе был уникальный выпуск. Талантливые, добрые, целеустремленные дети. С такой любовью говорят о них не менее удивительные учителя, под чутким руководством которых ученики выросли, набрались знаний, окрепли характером и уверенным шагом пошли во взрослую жизнь.

Фото: предоставлено СОШ с. Красный Яр

Какими качествами должен обладать школьный учитель, чтобы к нему на уроки дети бежали с удовольствием? Не на физкультуру, музыку и технологию, а на физику, химию, математику - сложные предметы, знание которых открывает большинству выпускников двери вузов и позволяет получать интересную и перспективную профессию. В Красноярской школе каждый учитель - интересная личность, обладающая максимальными знаниями по своему предмету, умеющая передавать их своим ученикам. Они стараются, проявляют терпение, ежедневно "тренируются", показывая пример отношения к делу своим воспитанникам.

Ребятам, которые окончили в этом году Красноярскую школу, очень повезло. Вне зависимости от того, в каком профильном классе они учились - социально-экономическом или естественнонаучном, они попали в руки профессиональных педагогов высшей категории по всем предметам и на всех ступенях обучения. Такое созвездие авторитетов, случается, приводит и к тому, что дети в Красноярской школе колеблются, по какому профилю им обучаться. И физика интересна, и история захватывает, и химия будущему врачу нужна, и "куда же сейчас без английского"... Учителя в этих сомнениях "виноваты" в хорошем смысле слова. Потому и ребята последнего выпуска вышли из стен школы разносторонними личностями. И знания они получили отличные (из 35 человек шесть медалистов), и спортивные награды собрали, и в творческих конкурсах побед добивались, и в общественной жизни села принимали самое активное участие. А вот сомневающихся в своей дальнейшей жизненной стезе среди них не было. Каждый уверенно шел к своей цели еще со средних классов. А кто-то, возможно, начал этот путь и еще раньше.

"Насколько удивительные, жаждущие открывать новый мир дети пришли к нам учиться, стало понятно уже на первой в их жизни линейке, - с улыбкой вспоминает учитель начальных классов И.Ю.Матмурадова. - Будущий медалист Андрей Ивашов по дороге с линейки в класс успел задать мне сотню вопросов". Целеустремленность этих детей ярко стала проявляться уже тогда. В классе Ирины Юрьевны учились четверо из шестерых нынешних медалистов.

Качества, которые были даны природой и закладывались начальной школой, развивали педагоги на основной и старшей ступенях обучения. Андрей Ивашов стал гордостью учителя химии О.В.Ерофеева. Парень мечтает стать врачом, а потому, как только в школьной программе появились химия и биология, стал увлеченно ими заниматься. Блестяще сдав ЕГЭ, а затем еще и конкурсный экзамен на химфаке в МГУ, он проходил по баллам и в Московский университет, и в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Но выбор свой остановил на Самарском медицинском университете.

Другая же будущая медалистка - Эльмира Кабакова - от учителя химии "сбежала": в 10 классе она передумала становиться медиком и решила поступать в технический вуз. Благо, уровень знаний, который дают в Красноярской школе, настолько высок, что сменить профиль она смогла безболезненно и отлично сдала физику. "В 11"Б" - классе естественнонаучного профиля - учились 16 человек. И мы всем этим небольшим сплоченным коллективом буквально жили физикой", - признается учитель физики А.А.Гимилев. Ему, как и остальным педагогам, по той причине, что классы не были переполнены, удавалось работать с каждым учеником практически индивидуально. Результат - отличные баллы на ЕГЭ и поступление ребят на бюджетные места в престижные вузы. Медалисты Денис Спигин, Олег Салдаев и Рафаэль Элоян оказались в техническом университете, а Овсеп Адумян изучает "Безопасность информационных систем" в Самарском национальном исследовательском университете.

Гордятся педагоги не только медалистами. Успешно свою жизнь за стенами школы начали все 35 выпускников. Заслуга в этом во многом принадлежит классным руководителям - учителю русского языка Н.А.Прокофьевой и учителю математики Т.Д.Макаровой. Они же привели ребят к прекрасным результатам на ЕГЭ по основным предметам. Гуманитариев в социально-экономическом классе под своей опекой твердо держала учитель истории и обществознания С.А.Бушова. Собрать же такой уникальный коллектив в школе удалось директору С.Н.Жадновой, подбирать людей с горящими от работы глазами которой помогает ее 20-летний опыт руководства.

За таких талантливых учеников педагоги очень благодарны родителям. Семья и школа всегда помогали друг другу. К этому как раз и стремится современное образование, этого от школ требуют федеральные государственные стандарты.

С.Н.Жаднова, директор ГБОУ СОШ с. Красный Яр:

- Дети оценивают в первую очередь знания педагога. И авторитетом у них пользуются только высокие профессионалы. Наши педагоги постоянно совершенствуют свои знания и отдают своим воспитанникам тепло своей души. Поэтому и детям с ними интересно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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