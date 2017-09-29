Благодаря ресурсному центру учителя Северо-Западного образовательного округа идут в ногу со временем

Ни одна образовательная организация Северо-Западного управления не остается без поддержки в вопросах нормативно-правового и учебно-методического сопровождения. Это одна из задач специалистов Красноярского ресурсного центра.

Сотрудники Красноярского ресурсного центра оказывают существенную помощь руководителям образовательных учреждений и педагогам в улучшении организации обучения и воспитания учащихся. Основой корпоративной информационной инфраструктуры стало созданное центром профессиональное сообщество "Педагоги СЗУ". С его помощью учителя обмениваются педагогическими идеями, проводят обсуждение возникающих проблем.

Сообщество стало площадкой для проведения окружных интернет-конференций. "Ежегодно свыше 120 педагогических работников образовательных организаций, включая дошкольные учреждения, активно участвуют в работе конференции, посвященной проблемам реализации ФГОС дошкольного, начального и общего образования", - рассказывает руководитель Красноярского ресурсного центра О.В.Низамутдинова.

Важная роль в деятельности ресурсного центра отводится ежегодному проведению конкурсов, которые активизируют инновационную деятельность педагогов. На таких конкурсах, как "Учитель года", "Самый классный классный", "Воспитатель года", "Молодой учитель" и других, новые идеи появляются как у начинающих, так и у опытных учителей. И эти идеи они воплощают в жизнь.

Ежегодно центром проводится свыше 150 методических мероприятий окружного уровня. Это обучающие семинары для заместителей директоров, участников конкурсов, окружные и районные методические объединения педагогов, обучающие семинары для руководителей образовательных организаций. Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов ресурсный центр осуществляет совместно с Самарским институтом повышения квалификации работников образования (СИПКРО), вузами Самары, методическими службами образовательных организаций, общественной организацией "Всероссийское педагогическое собрание".

Одним из самых ярких событий стал окружной фестиваль молодых педагогов и наставников "Педагогический союз", цель которого - развитие профессионального мастерства и личного потенциала молодых педагогов, повышение эффективности наставничества. Участниками фестиваля стали 85 молодых педагогов из 33 образовательных организаций. В целях распространения современных перспективных технологий и методик построения урока с использованием учебно-лабораторного оборудования в 2016 году проведен конкурс "Современный урок", в котором приняли участие 58 педагогов.

Своеобразным электронным портфолио выступает сайт ресурсного центра. Здесь собираются все материалы, которые центр предлагает педагогам, партнерам, родителям и детям. Так, на сайте в разделе "Модернизация образования" размещено 98 разработок уроков с использованием учебно-лабораторного оборудования.

Методическая сеть центра включает в себя как традиционные методические объединения округа, района, школ, так и инновационные компоненты - Клуб молодых учителей, Школа классного руководителя, Школа тьюторов по техническому и методическому сопровождению использования оборудования. Все это способствует дальнейшему профессиональному росту педагогических кадров.