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Образование Общество

Благодаря ресурсному центру учителя Северо-Западного образовательного округа идут в ногу со временем

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ни одна образовательная организация Северо-Западного управления не остается без поддержки в вопросах нормативно-правового и учебно-методического сопровождения. Это одна из задач специалистов Красноярского ресурсного центра.

Фото: предоставлено ресурсным центром

Сотрудники Красноярского ресурсного центра оказывают существенную помощь руководителям образовательных учреждений и педагогам в улучшении организации обучения и воспитания учащихся. Основой корпоративной информационной инфраструктуры стало созданное центром профессиональное сообщество "Педагоги СЗУ". С его помощью учителя обмениваются педагогическими идеями, проводят обсуждение возникающих проблем.

Сообщество стало площадкой для проведения окружных интернет-конференций. "Ежегодно свыше 120 педагогических работников образовательных организаций, включая дошкольные учреждения, активно участвуют в работе конференции, посвященной проблемам реализации ФГОС дошкольного, начального и общего образования", - рассказывает руководитель Красноярского ресурсного центра О.В.Низамутдинова.

Важная роль в деятельности ресурсного центра отводится ежегодному проведению конкурсов, которые активизируют инновационную деятельность педагогов. На таких конкурсах, как "Учитель года", "Самый классный классный", "Воспитатель года", "Молодой учитель" и других, новые идеи появляются как у начинающих, так и у опытных учителей. И эти идеи они воплощают в жизнь.

Ежегодно центром проводится свыше 150 методических мероприятий окружного уровня. Это обучающие семинары для заместителей директоров, участников конкурсов, окружные и районные методические объединения педагогов, обучающие семинары для руководителей образовательных организаций. Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов ресурсный центр осуществляет совместно с Самарским институтом повышения квалификации работников образования (СИПКРО), вузами Самары, методическими службами образовательных организаций, общественной организацией "Всероссийское педагогическое собрание".

Одним из самых ярких событий стал окружной фестиваль молодых педагогов и наставников "Педагогический союз", цель которого - развитие профессионального мастерства и личного потенциала молодых педагогов, повышение эффективности наставничества. Участниками фестиваля стали 85 молодых педагогов из 33 образовательных организаций. В целях распространения современных перспективных технологий и методик построения урока с использованием учебно-лабораторного оборудования в 2016 году проведен конкурс "Современный урок", в котором приняли участие 58 педагогов.

Своеобразным электронным портфолио выступает сайт ресурсного центра. Здесь собираются все материалы, которые центр предлагает педагогам, партнерам, родителям и детям. Так, на сайте в разделе "Модернизация образования" размещено 98 разработок уроков с использованием учебно-лабораторного оборудования.

Методическая сеть центра включает в себя как традиционные методические объединения округа, района, школ, так и инновационные компоненты - Клуб молодых учителей, Школа классного руководителя, Школа тьюторов по техническому и методическому сопровождению использования оборудования. Все это способствует дальнейшему профессиональному росту педагогических кадров.

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Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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