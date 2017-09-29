Педагоги Кошкинской школы стремятся максимально эффективно использовать новые возможности

Кошкинская школа - гордость района, Северо-Западного образовательного округа и всей Самарской области. По созданным условиям для учебы и всестороннего развития вряд ли какая другая российская сельская школа с Кошкинской сможет конкурировать.

Новый образовательный центр в селе Кошки открылся в феврале 2016 года. Дети для учебы, а учителя для работы получили уникальную базу. В здании - более 35 классных комнат, оборудованных всеми необходимыми современными средствами обучения. Рабочее место каждого учителя оснащено документ-камерой, МФУ, ноутбуком с подключенным Интернетом, проектором и интерактивной доской. Еще 20 компьютерами с выходом в Интернет с контент-фильтрацией в двухэтажной медиатеке пользуются дети. Специализированными кабинетами-лабораториями оборудованы кабинеты химии, биологии, физики, информатики. Все необходимые учебные материалы есть и по остальным предметам. В школе несколько кабинетов для индивидуальных занятий и небольших читальных залов. Поражает спортивная база - два игровых зала с инвентарем для большинства видов спорта, 25-метровый бассейн. В общем, условия для учебы и всестороннего развития созданы максимально возможные. А в том, что учителя смогут их эффективно использовать, сомнений нет.

На достигнутых показателях здесь никогда не останавливаются. В школе отлажена система предпрофильной подготовки в 9-х классах. В 10-11 классах созданы два профильных класса - математический и гуманитарный. Особое внимание - и к отличникам. Их в школе сейчас 100 человек из 995 учеников. И сегодня у учителей цель - обеспечение качества обучения, выявление и развитие способности каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. И тогда сотня пополнится новыми отличниками.

Особенностью Кошкинской школы является то, что 99% учителей - это ее же бывшие ученики, которые следуют сложившимся традициям. Закладывались они замечательным педагогическим коллективом и директорами Н.Ф.Кирьяновым, В.И.Гришовым и не одно десятилетие возглавлявшим школу Б.П.Бембетьевым. С января 2016 года школой руководит В.М.Гусаров, который залогом качественного образования, так же как и прежние директора, считает человеческий фактор.

Коллектив учителей здесь очень дружный, в чем-то даже семейный. И в эту семью тепло принимают и учеников, и их родителей. "Укрепление отношений между учителями, детьми и родителями способствует росту качества образования и воспитания, - считает В.М.Гусаров. - Поэтому мы хотим, чтобы родители приходили к нам в школу как домой, а не только на родительское собрание. И в рамках воспитательной работы мы планируем в этом году организовать ряд мероприятий, скрепляющих наше взаимодействие, наши человеческие отношения. Среди них - школьная спартакиада, в которой примут участие команды, состоящие из учителей, учеников и родителей".

Такой подход приводит к тому, что выпускники Кошкинской школы ежегодно оказываются конкурентоспособными при поступлении в высшие учебные заведения. В 2014 году это образовательное учреждение вошло в топ-200 лучших школ России по показателям ЕГЭ. И сегодня, согласно мониторингу качества образования, это - одна из передовых школ.

В.М.Гусаров, директор ГБОУ СОШ с. Кошки:

- Основные показатели работы педагогов - конкурентоспособность выпускника в знаниях и адаптация к социальной жизни. И тот материально-технический ресурс, который у нас сейчас появился, мы должны эффективно использовать, повышая качество образования.