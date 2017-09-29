16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Создание развивающей среды в детском саду села Кошки повышает познавательную активность детей В детском саду "Ласточка" поселка Мирный учитывают индивидуальность каждого ребенка В школе села Орловка учат детей работать и заботиться о своем здоровье Школа-интернат села Старый Буян дает выпускникам большие возможности для самореализации Педагоги детского сада "Ромашка" занимаются с детьми по собственной инновационной технологии

Образование Общество

Педагоги Кошкинской школы стремятся максимально эффективно использовать новые возможности

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 334
Версия для печати

Кошкинская школа - гордость района, Северо-Западного образовательного округа и всей Самарской области. По созданным условиям для учебы и всестороннего развития вряд ли какая другая российская сельская школа с Кошкинской сможет конкурировать.

Фото: предоставлено СОШ с. Кошки

Новый образовательный центр в селе Кошки открылся в феврале 2016 года. Дети для учебы, а учителя для работы получили уникальную базу. В здании - более 35 классных комнат, оборудованных всеми необходимыми современными средствами обучения. Рабочее место каждого учителя оснащено документ-камерой, МФУ, ноутбуком с подключенным Интернетом, проектором и интерактивной доской. Еще 20 компьютерами с выходом в Интернет с контент-фильтрацией в двухэтажной медиатеке пользуются дети. Специализированными кабинетами-лабораториями оборудованы кабинеты химии, биологии, физики, информатики. Все необходимые учебные материалы есть и по остальным предметам. В школе несколько кабинетов для индивидуальных занятий и небольших читальных залов. Поражает спортивная база - два игровых зала с инвентарем для большинства видов спорта, 25-метровый бассейн. В общем, условия для учебы и всестороннего развития созданы максимально возможные. А в том, что учителя смогут их эффективно использовать, сомнений нет.

На достигнутых показателях здесь никогда не останавливаются. В школе отлажена система предпрофильной подготовки в 9-х классах. В 10-11 классах созданы два профильных класса - математический и гуманитарный. Особое внимание - и к отличникам. Их в школе сейчас 100 человек из 995 учеников. И сегодня у учителей цель - обеспечение качества обучения, выявление и развитие способности каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. И тогда сотня пополнится новыми отличниками.

Особенностью Кошкинской школы является то, что 99% учителей - это ее же бывшие ученики, которые следуют сложившимся традициям. Закладывались они замечательным педагогическим коллективом и директорами Н.Ф.Кирьяновым, В.И.Гришовым и не одно десятилетие возглавлявшим школу Б.П.Бембетьевым. С января 2016 года школой руководит В.М.Гусаров, который залогом качественного образования, так же как и прежние директора, считает человеческий фактор.

Коллектив учителей здесь очень дружный, в чем-то даже семейный. И в эту семью тепло принимают и учеников, и их родителей. "Укрепление отношений между учителями, детьми и родителями способствует росту качества образования и воспитания, - считает В.М.Гусаров. - Поэтому мы хотим, чтобы родители приходили к нам в школу как домой, а не только на родительское собрание. И в рамках воспитательной работы мы планируем в этом году организовать ряд мероприятий, скрепляющих наше взаимодействие, наши человеческие отношения. Среди них - школьная спартакиада, в которой примут участие команды, состоящие из учителей, учеников и родителей".

Такой подход приводит к тому, что выпускники Кошкинской школы ежегодно оказываются конкурентоспособными при поступлении в высшие учебные заведения. В 2014 году это образовательное учреждение вошло в топ-200 лучших школ России по показателям ЕГЭ. И сегодня, согласно мониторингу качества образования, это - одна из передовых школ.

В.М.Гусаров, директор ГБОУ СОШ с. Кошки:

- Основные показатели работы педагогов - конкурентоспособность выпускника в знаниях и адаптация к социальной жизни. И тот материально-технический ресурс, который у нас сейчас появился, мы должны эффективно использовать, повышая качество образования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Фото на сайте

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

В Самаре поздравили стобалльников

В Самаре поздравили стобалльников

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1