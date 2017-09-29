Дмитрий Азаров: "Сегодня был профессиональный разговор о проблемных точках"

В пятницу, 29 сентября, в Пензе под председательством Михаила Бабича состоялось заседание совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе. В работе совета принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Участники совещания обсудили меры, направленные на стимулирование роста экономики регионов ПФО, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов.

Отмечая работу, проводимую на федеральном уровне по сбалансированности бюджетов, формированию условий для экономического роста, Михаил Бабич подчеркнул, что выделяемых ресурсов недостаточно для наращивания промышленного потенциала: "С учетом социально значимых расходов (в среднем по нашим бюджетам это порядка 86%) объем остающихся бюджетных средств ограничен для надлежащего финансирования развития территорий", — отметил полпред.

В ходе совещания было озвучено, что за последние пять лет объем инвестиционных расходов не превышает 10%. Порой решения, принимаемые на федеральном уровне, приводят к значительному увеличению расходных обязательств регионов. Вместе с тем такие решения необходимы для повышения уровня жизни граждан. Все это требует детальной оценки ресурсов с целью мобилизации финансовых ресурсов и выявления бюджетных резервов.

Следующая проблема, которую ставят регионы, — совершенствование межбюджетных отношений. На территориях наблюдается недостаток субвенций из федерального бюджета, предназначенных на реализацию переданных центром полномочий. Это не позволяет выполнять их качественно и в полном объеме без привлечения дополнительных средств субъекта РФ. Их приходится отвлекать от выполнения других социально значимых задач.

"В первую очередь это касается межбюджетных отношений в лесном хозяйстве, водном хозяйстве, охране и использовании охотничьих ресурсов и ряда других", — отметил полномочный представитель президента.

Особо полпред остановился на программе реструктуризации региональных долгов, предложенной президентом России. Михаил Бабич подчеркнул, что деньги, сэкономленные в результате ее реализации, должны быть потрачены на снижение долговой нагрузки.

Говоря о льготах, которые регионы предоставляют инвесторам, Михаил Бабич обратил внимание участников заседания на необходимость оценки эффективности этих льгот. Также он обозначил ряд других проблем и предложил способы пополнения местных бюджетов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал участникам совещания об основных принципах формирования бюджета на 2018–2020 годы. Главное — поддержка роста реальных доходов населения за счет наращивания темпов экономического роста. "Мы ожидаем в этом году и в последующих темпы роста ВВП более 2%", — сказал министр.

Поддержка будет заключаться в первую очередь в стимулировании спроса за счет роста инвестиций. Министр пообещал поддерживать на низком уровне инфляцию, что обеспечит снижение ставок на кредитных рынках.

Так, например, Центральный банк уже снижает свою ключевую ставку, что влияет на стоимость кредитов. Это будет способствовать стимулированию роста инвестиций, а следовательно, и экономики.

"Мы не планируем увеличение налогового бремени. Это касается добросовестных налогоплательщиков. А вот административные штрафы, налагаемые на неплательщиков, будут повышаться", — сказал Антон Силуанов. Также он пообещал продолжать политику поддержания предсказуемого курса рубля по отношению к валютам других стран.

Глава Самарского региона прокомментировал итоги заседания Совета ПФО.

"Заседания Совета округа, в которых я участвовал и раньше, возглавляя комитет Совета Федерации, носят очень содержательный характер. Предложения, которые здесь вырабатываются, зачастую опережают законотворческую деятельность в России в целом", — отметил врио губернатора Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, целый ряд предложений, высказанных на Совете, имеют очень серьезную перспективу как реализации в виде федеральных законов, так и использования в других регионах в качестве эффективных инструментов.

"Меня очень порадовало, что здесь не было бравурных отчетов, был профессиональный разговор о проблемных точках. Возник ряд вопросов к Министерству финансов, в том числе по проекту бюджета. Я рассчитываю, что уже в понедельник состоится первое обсуждение бюджета в Совете Федерации. И наши предложения губернаторского корпуса, которые прозвучали здесь сегодня, будут учтены при доработке и обсуждении бюджета", — отметил Дмитрий Азаров.

Это крайне важно, считает руководитель области. Иначе ряд регионов теряет серьезные средства, возникают выпадающие доходы. "Этого в нынешних условиях допускать, на мой взгляд, нельзя. И я хотел бы поблагодарить и Михаила Бабича, и своих коллег за точную и профессиональную оценку этих рисков", — особо подчеркнул Дмитрий Азаров.