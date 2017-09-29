В Северо-Западном округе четко расставлены образовательные приоритеты

В 2002 году в Северо-Западный образовательный округ были объединены учебные заведения Красноярского, Кошкинского и Елховского районов. О том, чем живет округ сегодня, мы побеседовали с руководителем Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области Олегом Михайловичем Коковихиным.

- Оглядываясь назад сегодня, 15 лет спустя со дня образования округа насколько оправданной вам кажется эта реформа?

- Объединение пошло на пользу всем образовательным учреждениям округа. Педагоги трех районов работают сообща, у нас есть возможность обмениваться положительным опытом работы. Кроме того, материально-техническая база отдельных школ и районов позволяет нам использовать ее во благо всех воспитанников Красноярского, Кошкинского и Елховского районов. Например, в селе Кошки недавно пущены в эксплуатацию новое уникальное здание школы с современным бассейном и Дворец спорта с ледовой ареной. Потенциал этих спортивных сооружений используется сегодня для физического воспитания школьников всего нашего округа.

- Что сегодня представляет собой Северо-Западный округ?

- Сегодня наш округ включает в себя 39 общеобразовательных школ с 12 филиалами, 57 детских садов, восемь учреждений дополнительного образования, коррекционную школу-интернат в селе Старый Буян, два учреждения среднего профессионального образования, психологический центр "Доверие" и Красноярский ресурсный центр. У нас учатся почти 9 тысяч школьников, 3,6 тысячи дошкольников, более 7 тысяч воспитанников получают дополнительное образование. В округе работает более 1200 педагогов. Всего же в системе образования округа занято более 2300 человек.

- Насколько доступны дошкольные учреждения? Что интересного происходит у вас в детских садах?

- Вопросам доступности и содержания дошкольного образования мы уделяем большое внимание. Начинать развивать творческий потенциал детей надо как можно раньше. Этому способствует работа детских садов. Проблема актуальной очередности детей от 3 до 7 лет решена во всех населенных пунктах.

Помимо доступности дошкольного образования, мы стремимся к обеспечению его должного качества. В округе проводятся различные конкурсы детских талантов, которые способствуют развитию воспитанников. Окружной фестиваль детского музыкального творчества "Музыкальный калейдоскоп" стал доброй традицией и проводится на протяжении 4 лет. На IV окружном фестивале "Музыкальный калейдоскоп", посвященном Году экологии, благодаря содружеству детей, родителей, педагогических работников была представлена работа 13 детских коллективов.

Родители традиционно оказывают большое содействие в реализации многих проектов и инициатив, за что им огромное спасибо.

- Какими достижениями своих воспитанников и педагогов вы особенно гордитесь?

- Мы очень гордимся спортивными победами наших ребят. В сдаче норм ГТО с III по VI ступени участвовали 376 человек, 128 из них присвоен знак ГТО. Именно наши воспитанники - ученики 8 класса Красноярской школы - стали победителями и призерами завершившихся на днях 19-х "Президентских состязаний" в Анапе. Юлия Макарова из Красноярской школы заняла 1-е место в шестиборье среди девушек.

В 16 школах округа реализуется проект "Мини-футбол в школу". Согласитесь, что это очень актуальный проект в преддверии предстоящего чемпионата мира-2018.

Достойно на конкурсах профессионального мастерства представляют наш округ педагоги. Особых успехов в этом году добились педагоги дошкольного образования. Сразу два педагога нашего округа стали финалистами областного конкурса "Воспитатель года".

Наши педагоги показывают высокую результативность в областном конкурсе долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости. В 2015 году из 60 премий губернатора Самарской области восемь получили педагоги нашего округа. В 2016 году в этом конкурсе у нас семь победителей. В 2017 году - 11. Это значит, что наш опыт признан на уровне региона.

- Как вы поддерживаете молодежное движение и одаренных детей?

- Одним из важных направлений воспитательной работы является развитие самостоятельных инициатив учеников в рамках российского движения школьников. В нашем округе есть отличный опыт деятельности молодежной организации - Красноярского союза молодежи, куда входит большое число школьников.

Мы системно занимаемся поддержкой одаренных детей. С этой целью в нашем округе вот уже 14 лет проводится окружная предметная олимпиада младших школьников. Она позволяет почувствовать вкус побед, приходящий от хорошей учебы, еще в начальной школе. Участие в олимпиадном движении для учащихся, имеющих особые способности, очень важно, так как это способствует их самореализации, расширению и углублению их знаний.

- Как строится работа с родительской общественностью?

- Северо-Западный образовательный округ известен своей эффективной работой с родительской общественностью. Мы регулярно проводим окружные родительские собрания, на которых присутствуют представители всех школ трех муниципальных районов.

- Над решением каких вопросов вы работаете сегодня?

- Приоритетной была и остается деятельность образовательных учреждений по формированию здорового стиля жизни подрастающего поколения. Очень важно не только донести до них представление о здоровом образе жизни, но и сформировать у школьников здоровый стиль жизни. Задача сложная, но при системном подходе выполнимая.

В завершение хочется поблагодарить всех тех, кто участвовал в реализации совместных проектов и поддерживал наши начинания на протяжении 15 лет. Особенные слова признательности - главам муниципалитетов за совместную плодотворную работу, за понимание важности задач образования.