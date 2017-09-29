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Образование Общество

В Северо-Западном округе четко расставлены образовательные приоритеты

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2002 году в Северо-Западный образовательный округ были объединены учебные заведения Красноярского, Кошкинского и Елховского районов. О том, чем живет округ сегодня, мы побеседовали с руководителем Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области Олегом Михайловичем Коковихиным.

Фото: Антон Сенько

- Оглядываясь назад сегодня, 15 лет спустя со дня образования округа насколько оправданной вам кажется эта реформа?

- Объединение пошло на пользу всем образовательным учреждениям округа. Педагоги трех районов работают сообща, у нас есть возможность обмениваться положительным опытом работы. Кроме того, материально-техническая база отдельных школ и районов позволяет нам использовать ее во благо всех воспитанников Красноярского, Кошкинского и Елховского районов. Например, в селе Кошки недавно пущены в эксплуатацию новое уникальное здание школы с современным бассейном и Дворец спорта с ледовой ареной. Потенциал этих спортивных сооружений используется сегодня для физического воспитания школьников всего нашего округа.

- Что сегодня представляет собой Северо-Западный округ?

- Сегодня наш округ включает в себя 39 общеобразовательных школ с 12 филиалами, 57 детских садов, восемь учреждений дополнительного образования, коррекционную школу-интернат в селе Старый Буян, два учреждения среднего профессионального образования, психологический центр "Доверие" и Красноярский ресурсный центр. У нас учатся почти 9 тысяч школьников, 3,6 тысячи дошкольников, более 7 тысяч воспитанников получают дополнительное образование. В округе работает более 1200 педагогов. Всего же в системе образования округа занято более 2300 человек.

- Насколько доступны дошкольные учреждения? Что интересного происходит у вас в детских садах?

- Вопросам доступности и содержания дошкольного образования мы уделяем большое внимание. Начинать развивать творческий потенциал детей надо как можно раньше. Этому способствует работа детских садов. Проблема актуальной очередности детей от 3 до 7 лет решена во всех населенных пунктах.

Помимо доступности дошкольного образования, мы стремимся к обеспечению его должного качества. В округе проводятся различные конкурсы детских талантов, которые способствуют развитию воспитанников. Окружной фестиваль детского музыкального творчества "Музыкальный калейдоскоп" стал доброй традицией и проводится на протяжении 4 лет. На IV окружном фестивале "Музыкальный калейдоскоп", посвященном Году экологии, благодаря содружеству детей, родителей, педагогических работников была представлена работа 13 детских коллективов.

Родители традиционно оказывают большое содействие в реализации многих проектов и инициатив, за что им огромное спасибо.

- Какими достижениями своих воспитанников и педагогов вы особенно гордитесь?

- Мы очень гордимся спортивными победами наших ребят. В сдаче норм ГТО с III по VI ступени участвовали 376 человек, 128 из них присвоен знак ГТО. Именно наши воспитанники - ученики 8 класса Красноярской школы - стали победителями и призерами завершившихся на днях 19-х "Президентских состязаний" в Анапе. Юлия Макарова из Красноярской школы заняла 1-е место в шестиборье среди девушек.

В 16 школах округа реализуется проект "Мини-футбол в школу". Согласитесь, что это очень актуальный проект в преддверии предстоящего чемпионата мира-2018.
Достойно на конкурсах профессионального мастерства представляют наш округ педагоги. Особых успехов в этом году добились педагоги дошкольного образования. Сразу два педагога нашего округа стали финалистами областного конкурса "Воспитатель года".

Наши педагоги показывают высокую результативность в областном конкурсе долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и общественной значимости. В 2015 году из 60 премий губернатора Самарской области восемь получили педагоги нашего округа. В 2016 году в этом конкурсе у нас семь победителей. В 2017 году - 11. Это значит, что наш опыт признан на уровне региона.

- Как вы поддерживаете молодежное движение и одаренных детей?

- Одним из важных направлений воспитательной работы является развитие самостоятельных инициатив учеников в рамках российского движения школьников. В нашем округе есть отличный опыт деятельности молодежной организации - Красноярского союза молодежи, куда входит большое число школьников.

Мы системно занимаемся поддержкой одаренных детей. С этой целью в нашем округе вот уже 14 лет проводится окружная предметная олимпиада младших школьников. Она позволяет почувствовать вкус побед, приходящий от хорошей учебы, еще в начальной школе. Участие в олимпиадном движении для учащихся, имеющих особые способности, очень важно, так как это способствует их самореализации, расширению и углублению их знаний.

- Как строится работа с родительской общественностью?

- Северо-Западный образовательный округ известен своей эффективной работой с родительской общественностью. Мы регулярно проводим окружные родительские собрания, на которых присутствуют представители всех школ трех муниципальных районов.

- Над решением каких вопросов вы работаете сегодня?

- Приоритетной была и остается деятельность образовательных учреждений по формированию здорового стиля жизни подрастающего поколения. Очень важно не только донести до них представление о здоровом образе жизни, но и сформировать у школьников здоровый стиль жизни. Задача сложная, но при системном подходе выполнимая.

В завершение хочется поблагодарить всех тех, кто участвовал в реализации совместных проектов и поддерживал наши начинания на протяжении 15 лет. Особенные слова признательности - главам муниципалитетов за совместную плодотворную работу, за понимание важности задач образования.

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Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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