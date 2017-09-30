16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Создание развивающей среды в детском саду села Кошки повышает познавательную активность детей В детском саду "Ласточка" поселка Мирный учитывают индивидуальность каждого ребенка В школе села Орловка учат детей работать и заботиться о своем здоровье Школа-интернат села Старый Буян дает выпускникам большие возможности для самореализации Педагоги детского сада "Ромашка" занимаются с детьми по собственной инновационной технологии

Образование Общество

Опытные и молодые учителя Мирновской школы сообща решают образовательные задачи

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 126
Версия для печати

Школа в поселке Мирный Красноярского района добивается качественных результатов в воспитании и обучении школьников благодаря крепкому союзу опытных и молодых педагогов.

Фото: предоставлено СОШ п.г.т. Мирный

Плодотворный союз

Педагогический коллектив Мирновской школы - это профессиональная команда из 60 человек, среди которых - учителя с многолетним опытом и те, которые только делает свои первые шаги на пути профессионального роста.

С одной стороны, коллектив школы - высококвалифицированные специалисты, которые на протяжении многих лет оттачивали свое мастерство и добились значимых результатов, как учитель математики Ирина Викторовна Алексашина, ставшая участником финала областного конкурса "Учитель года-2017" (на фото сверху). Именно пример работы таких педагогов побудил многих выпускников школы сделать выбор в пользу профессии учителя. В настоящее время половина педагогов школы в свое время ее же и оканчивала. С другой стороны, в этой команде работают не менее творческие учителя - молодые специалисты. Юные, креативные, с высоким потенциалом. Они активно участвуют в жизни педагогического коллектива, конкурсах профессионального мастерства.

Креатив молодости

Так, учитель русского языка и литературы Е.В.Абаева в текущем году стала победителем окружного конкурса профессионального мастерства "Созидатели будущего" в номинациях "Лучший час общения" и "Лучшая авторская методическая разработка внеклассного мероприятия". Учитель иностранного языка К.С.Тулева стала лауреатом III Областного конкурса "Молодой учитель" в 2016 году. Учитель начальных классов Е.Ю.Королева дважды становилась победителем в областном конкурсе "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области".

На протяжении трех лет под руководством молодого учителя истории А.М.Пучко действует самое популярное среди наших учеников школьное движение - "Клуб веселых и находчивых". Команда юных кавээнщиков заняла второе место в областном конкурсе агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и стала победителем в конкурсе "Навигатор здоровья".

Второй год работу с одаренными детьми в области физики ведет А.В.Воропаева. В этом году ее ученики благодаря своему молодому наставнику стали призерами и победителями на XI Открытой международной научно-исследовательской конференции старшеклассников и студентов "Образование. Наука. Профессия".

В своей воспитательной деятельности молодой специалист Е.И.Цатурян сумела объединить творческие способности учеников и их родителей. Результатом такой кропотливой работы стало первое место на окружном этапе конкурса "Мистер и миссис ЭТНО". В "педагогической копилке" молодых учителей Е.В.Зверевой, М.С.Платоновой и Д.О.Савостиной тоже есть ученики-победители и призеры конкурсов окружного и регионального уровней. Результаты трехлетнего профессионального роста позволили молодым специалистам школы пройти в 2017 году процедуру аттестации на I квалификационную категорию.

Такое соединение устоявшихся традиционных подходов опытных педагогов в воспитании и обучении детей с новыми свежими взглядами на образование молодых учителей позволяет школе добиваться высоких результатов. А выстроенное сотрудничество и взаимопомощь между разными поколениями учителей стали главной составляющей Мирновской школы в формировании новых педагогических традиций.

"Поскольку в нашей образовательной организации работают 11 молодых педагогов, для нас особенно актуален вопрос поддержки молодых специалистов на уровне округа, - говорит директор ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный М.А.Пучко. - И работа эта в Северо-Западном управлении поставлена на самом высоком уровне. Помимо школьного наставничества, в округе ведется методическое сопровождение молодых специалистов: "Школа молодого педагога", окружной конкурс "Молодой учитель". Для девушек и юношей открыты перспективы профессионального роста, а также творческой и социальной самореализации".

Педагогическое сопровождение

Опытные педагоги - пример того, как нужно работать и как добиваться результата. Однако в стремительно меняющемся современном мире всем педагогам приходится постоянно находиться в процессе собственной учебы, чтобы не отстать в своем образовании не только от молодых коллег, но и от учеников. М.А.Пучко отмечает, что отличной стажировочной площадкой для совершенствования педагогической деятельности служит Красноярский ресурсный центр. Учителя Мирновской школы ежегодно участвуют в традиционных конкурсных мероприятиях: "ИКТ коллекция", конкурс методических разработок "Педагогическая шкатулка", "Золотая коллекция воспитания", "Окружная научно-практическая интернет-конференция".

"Развитая медиасеть "Сообщество педагогов СЗУ" дала учителям возможность не только делиться своим профессиональным опытом, но и повышать свою квалификацию, заниматься самообразованием, - отмечает М.А.Пучко. - Успехи учителей и учеников нашей школы в конкурсах различного уровня обусловлены качественным методическим сопровождением специалистами ресурсного центра".

М.А.ПУЧКО, директор ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный Красноярского района:

- От качества фундамента зависит прочность дома. Фундаментом образования в Северо-Западном управлении стал профессиональный потенциал всех педагогов и руководителей организаций. В нашем округе этот потенциал поддерживают и укрепляют.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Фото на сайте

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

В Самаре поздравили стобалльников

В Самаре поздравили стобалльников

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1