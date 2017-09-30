Опытные и молодые учителя Мирновской школы сообща решают образовательные задачи

Школа в поселке Мирный Красноярского района добивается качественных результатов в воспитании и обучении школьников благодаря крепкому союзу опытных и молодых педагогов.

Плодотворный союз

Педагогический коллектив Мирновской школы - это профессиональная команда из 60 человек, среди которых - учителя с многолетним опытом и те, которые только делает свои первые шаги на пути профессионального роста.

С одной стороны, коллектив школы - высококвалифицированные специалисты, которые на протяжении многих лет оттачивали свое мастерство и добились значимых результатов, как учитель математики Ирина Викторовна Алексашина, ставшая участником финала областного конкурса "Учитель года-2017" (на фото сверху). Именно пример работы таких педагогов побудил многих выпускников школы сделать выбор в пользу профессии учителя. В настоящее время половина педагогов школы в свое время ее же и оканчивала. С другой стороны, в этой команде работают не менее творческие учителя - молодые специалисты. Юные, креативные, с высоким потенциалом. Они активно участвуют в жизни педагогического коллектива, конкурсах профессионального мастерства.

Креатив молодости

Так, учитель русского языка и литературы Е.В.Абаева в текущем году стала победителем окружного конкурса профессионального мастерства "Созидатели будущего" в номинациях "Лучший час общения" и "Лучшая авторская методическая разработка внеклассного мероприятия". Учитель иностранного языка К.С.Тулева стала лауреатом III Областного конкурса "Молодой учитель" в 2016 году. Учитель начальных классов Е.Ю.Королева дважды становилась победителем в областном конкурсе "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области".

На протяжении трех лет под руководством молодого учителя истории А.М.Пучко действует самое популярное среди наших учеников школьное движение - "Клуб веселых и находчивых". Команда юных кавээнщиков заняла второе место в областном конкурсе агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и стала победителем в конкурсе "Навигатор здоровья".

Второй год работу с одаренными детьми в области физики ведет А.В.Воропаева. В этом году ее ученики благодаря своему молодому наставнику стали призерами и победителями на XI Открытой международной научно-исследовательской конференции старшеклассников и студентов "Образование. Наука. Профессия".

В своей воспитательной деятельности молодой специалист Е.И.Цатурян сумела объединить творческие способности учеников и их родителей. Результатом такой кропотливой работы стало первое место на окружном этапе конкурса "Мистер и миссис ЭТНО". В "педагогической копилке" молодых учителей Е.В.Зверевой, М.С.Платоновой и Д.О.Савостиной тоже есть ученики-победители и призеры конкурсов окружного и регионального уровней. Результаты трехлетнего профессионального роста позволили молодым специалистам школы пройти в 2017 году процедуру аттестации на I квалификационную категорию.

Такое соединение устоявшихся традиционных подходов опытных педагогов в воспитании и обучении детей с новыми свежими взглядами на образование молодых учителей позволяет школе добиваться высоких результатов. А выстроенное сотрудничество и взаимопомощь между разными поколениями учителей стали главной составляющей Мирновской школы в формировании новых педагогических традиций.

"Поскольку в нашей образовательной организации работают 11 молодых педагогов, для нас особенно актуален вопрос поддержки молодых специалистов на уровне округа, - говорит директор ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный М.А.Пучко. - И работа эта в Северо-Западном управлении поставлена на самом высоком уровне. Помимо школьного наставничества, в округе ведется методическое сопровождение молодых специалистов: "Школа молодого педагога", окружной конкурс "Молодой учитель". Для девушек и юношей открыты перспективы профессионального роста, а также творческой и социальной самореализации".

Педагогическое сопровождение

Опытные педагоги - пример того, как нужно работать и как добиваться результата. Однако в стремительно меняющемся современном мире всем педагогам приходится постоянно находиться в процессе собственной учебы, чтобы не отстать в своем образовании не только от молодых коллег, но и от учеников. М.А.Пучко отмечает, что отличной стажировочной площадкой для совершенствования педагогической деятельности служит Красноярский ресурсный центр. Учителя Мирновской школы ежегодно участвуют в традиционных конкурсных мероприятиях: "ИКТ коллекция", конкурс методических разработок "Педагогическая шкатулка", "Золотая коллекция воспитания", "Окружная научно-практическая интернет-конференция".

"Развитая медиасеть "Сообщество педагогов СЗУ" дала учителям возможность не только делиться своим профессиональным опытом, но и повышать свою квалификацию, заниматься самообразованием, - отмечает М.А.Пучко. - Успехи учителей и учеников нашей школы в конкурсах различного уровня обусловлены качественным методическим сопровождением специалистами ресурсного центра".

М.А.ПУЧКО, директор ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный Красноярского района:

- От качества фундамента зависит прочность дома. Фундаментом образования в Северо-Западном управлении стал профессиональный потенциал всех педагогов и руководителей организаций. В нашем округе этот потенциал поддерживают и укрепляют.