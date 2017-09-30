Педагоги детского сада "Ромашка" занимаются с детьми по собственной инновационной технологии

Вот уже четыре года подряд детский сад "Ромашка" села Красный Яр проводит окружной фестиваль детского творчества "Музыкальный калейдоскоп". Его инициатором это дошкольное учреждение стало не случайно.

Педагоги детского сада "Ромашка" с 2013 года занимаются с детьми по собственной инновационной технологии "Музыкальный калейдоскоп". Причем не только с воспитанниками, но и с их семьями. Ведь большинство родителей сегодня заинтересованы в художественно-эстетическом развитии своих детей. Малышам же нравится петь и танцевать. Они мечтают выступать на сцене, многие хотят быть артистами, певцами, танцорами. Они с интересом играют на детских музыкальных инструментах. Но больше всего им нравятся праздники в детском саду. И один из самых ярких, веселых и запоминающихся - окружной фестиваль детского творчества "Музыкальный калейдоскоп", учредителем которого стало Северо-Западное управление.

Одна из главных особенностей фестиваля состоит в том, что в нем участвуют не только дети, но и родители, и педагоги. Это полностью соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. "Проводя этот фестиваль, мы создаем благоприятные условия социального развития дошкольников в процессе музыкальной деятельности, - рассказывает заведующая детским садом "Ромашка" Т.М.Хрипунова. - Еще одной целью организации этого конкурса является реализация потребностей и интересов дошкольников, членов их семей и педагогов. Ведь музыкой любят и хотят заниматься все. И, конечно, этот фестиваль - один из способов выявить и поддержать одаренных дошкольников и творческие коллективы детских садов".

За годы существования фестиваля число его участников постоянно увеличивалось. И если в 2014 году их было около 300 человек, то в 2016-м - уже более 500. Расширилась и география территорий, откуда приезжают детские коллективы. В конкурсе стали участвовать и дошкольники из Самары. Традиционно все выступления оказываются яркими, интересными и зажигательными. По мнению членов оргсовета, с каждым годом повышается качество подготовки номеров, костюмов.

В 2014 году фестиваль был приурочен к Году культуры в России, в 2015 году посвящен 70-летию Великой Победы, в 2016 году - 65-летию Самарской губернии. В этом году музыкальная программа фестиваля строилась исходя из того, что 2017 год был провозглашен Годом экологии в России. Оценивают ребят в зависимости от того, посещают они малокомплектный детсад или дошкольное учреждение с полным набором групп - от шести и более.

Коллективам детских садов присуждаются призовые места в нескольких номинациях: "Вокал", "Хореография", "Чтецы", "Театр", "Партнерство детского сада и семьи". Фестиваль, наряду с выявлением одаренных и талантливых детей, решает одну из важнейших задач - взаимодействие детского сада и семьи. "Сегодня можно смело сказать о том, что более 500 семей стали партнерами детского сада в вопросе художественно-эстетического воспитания дошкольников", - констатирует Т.М.Хрипунова.

Благодаря целенаправленной работе по художественно-эстетическому воспитанию "Ромашка" ежегодно оказывается в числе победителей "Музыкального калейдоскопа", который оценивает независимое жюри. Так, в 2014 и 2017 годах ее воспитанникам достался Гран-при, а в последующие годы - первое место. Это высокая оценка проводимой в "Ромашке" работы.