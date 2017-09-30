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Образование Общество

Педагоги детского сада "Ромашка" занимаются с детьми по собственной инновационной технологии

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вот уже четыре года подряд детский сад "Ромашка" села Красный Яр проводит окружной фестиваль детского творчества "Музыкальный калейдоскоп". Его инициатором это дошкольное учреждение стало не случайно.

Фото: предоставлено детским садом "Ромашка"

Педагоги детского сада "Ромашка" с 2013 года занимаются с детьми по собственной инновационной технологии "Музыкальный калейдоскоп". Причем не только с воспитанниками, но и с их семьями. Ведь большинство родителей сегодня заинтересованы в художественно-эстетическом развитии своих детей. Малышам же нравится петь и танцевать. Они мечтают выступать на сцене, многие хотят быть артистами, певцами, танцорами. Они с интересом играют на детских музыкальных инструментах. Но больше всего им нравятся праздники в детском саду. И один из самых ярких, веселых и запоминающихся - окружной фестиваль детского творчества "Музыкальный калейдоскоп", учредителем которого стало Северо-Западное управление.

Одна из главных особенностей фестиваля состоит в том, что в нем участвуют не только дети, но и родители, и педагоги. Это полностью соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. "Проводя этот фестиваль, мы создаем благоприятные условия социального развития дошкольников в процессе музыкальной деятельности, - рассказывает заведующая детским садом "Ромашка" Т.М.Хрипунова. - Еще одной целью организации этого конкурса является реализация потребностей и интересов дошкольников, членов их семей и педагогов. Ведь музыкой любят и хотят заниматься все. И, конечно, этот фестиваль - один из способов выявить и поддержать одаренных дошкольников и творческие коллективы детских садов".

За годы существования фестиваля число его участников постоянно увеличивалось. И если в 2014 году их было около 300 человек, то в 2016-м - уже более 500. Расширилась и география территорий, откуда приезжают детские коллективы. В конкурсе стали участвовать и дошкольники из Самары. Традиционно все выступления оказываются яркими, интересными и зажигательными. По мнению членов оргсовета, с каждым годом повышается качество подготовки номеров, костюмов.

В 2014 году фестиваль был приурочен к Году культуры в России, в 2015 году посвящен 70-летию Великой Победы, в 2016 году - 65-летию Самарской губернии. В этом году музыкальная программа фестиваля строилась исходя из того, что 2017 год был провозглашен Годом экологии в России. Оценивают ребят в зависимости от того, посещают они малокомплектный детсад или дошкольное учреждение с полным набором групп - от шести и более.

Коллективам детских садов присуждаются призовые места в нескольких номинациях: "Вокал", "Хореография", "Чтецы", "Театр", "Партнерство детского сада и семьи". Фестиваль, наряду с выявлением одаренных и талантливых детей, решает одну из важнейших задач - взаимодействие детского сада и семьи. "Сегодня можно смело сказать о том, что более 500 семей стали партнерами детского сада в вопросе художественно-эстетического воспитания дошкольников", - констатирует Т.М.Хрипунова.

Благодаря целенаправленной работе по художественно-эстетическому воспитанию "Ромашка" ежегодно оказывается в числе победителей "Музыкального калейдоскопа", который оценивает независимое жюри. Так, в 2014 и 2017 годах ее воспитанникам достался Гран-при, а в последующие годы - первое место. Это высокая оценка проводимой в "Ромашке" работы.

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Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

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Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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