В школе села Орловка учат детей работать и заботиться о своем здоровье

Школа в селе Орловка Кошкинского района строилась в начале 70-х годов. И до сих пор здесь поддерживаются традиции трудового воспитания.

Утро понедельника. В школе традиционная рабочая линейка. Намечают планы работы на ближайшие две недели. Награждают ребят, отличившихся в учебе и спорте. А еще тех, кто в летние каникулы плодотворно трудился на местном племзаводе "Дружба". Получить заслуженные благодарности приглашают даже малышей из начальной школы.

В дни летних каникул большинство ребят с удовольствием трудились в совхозе. Кто помладше, выполнял подручную работу на стрижке овец и в лаборатории. Ребятам постарше доверяли сортировку продукции на маслосырзаводе. Весомый вклад в работу предприятия вносили те, кто трудился в уборочную страду на току. Труд не из легких, но неплохо оплачиваемых, в чем убедились ребята, получив заслуженную зарплату. Многие уже не первую, ведь помогают аграриям не одно лето.

Приобщаются ребята к сельскохозяйственному труду и во время уроков технологии. На пришкольной территории их руками посажен огород, где растут капуста, морковь, кабачки. Занимаясь в кружках внеурочной деятельности по биологии, экологии, окружающему миру, дети проводят на пришкольном участке свои эксперименты в рамках проектной и научно-исследовательской деятельности, следят за ростом и особенностями развития растений. Трудятся ребята и в рамках волонтерского движения "Миротворец", помогая на приусадебных участках пожилым односельчанам.

Такая профориентационная работа дает свои результаты. Поступают выпускники не только в технические и гуманитарные вузы. Они выбирают и средние специальные учебные заведения, по окончании которых возвращаются в родное село, приходят на работу на тот же племзавод.

Дружба с "Дружбой" продолжается у школы со дня ее открытия в 70-е годы. "Хочется выразить огромную благодарность генеральному директору ООО Племзавод "Дружба" В. И. Белову, — говорит директор ГБОУ СОШ с. Орловка Р. Р. Закиева. — Это очень социально ответственный и дальновидный руководитель, который оказывает огромную помощь и школе, и детскому саду". Так, в прошлом году силами племзавода отремонтировано и оборудовано под игровую комнату с раздевалками, душевыми и туалетами одно из пустующих помещений школы.

Приобщение детей к здоровому образу жизни посредством массовых занятий физкультурой и спортом — еще один приоритет в работе школы. Она живет спортом. Цели вырастить чемпионов перед собой не ставит, а стремится увлечь каждого ребенка проводить свободное время с пользой для собственного здоровья. В настоящее время заканчивается капитальный ремонт спортивного зала. Школа участвовала в проекте благотворительного фонда "Ашан" и выиграла 350 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря. Благодаря этому в рекреациях школы установлены четыре теннисных стола, играют дети на переменах и в дартс. На соревнования со своими сверстниками из других сел волейболисты и футболисты выезжают теперь в новой красивой экипировке.

Каждый учебный год в Орловке начинается со дня здоровья. В этом году проводили футбольные соревнования. В первую субботу сентября всей школой вместе с родителями идут в поход в парк, где также играют в футбол и волейбол, массовые спортивные игры. В октябре — кросс. В мае — дни безопасности совместно с МЧС, ГИБДД и МВД, где дети и знания о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, получают, и профориентационные навыки, и соревнуются, и развиваются.

Р. Р. Закиева, директор ГБОУ СОШ с. Орловка Кошкинского района:

— Наша цель — вырастить такое поколение детей, которые любят и умеют трудиться. На каникулах все они начиная со второклассников оказывают посильную помощь работникам совхоза. Так ребенок на практике знакомится с различными профессиями.