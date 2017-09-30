В детском саду "Ласточка" поселка Мирный учитывают индивидуальность каждого ребенка

В этом году детский сад "Ласточка" поселка Мирный Красноярского района отмечает свое 55-летие. За прошедшие годы мир стремительно развивался, менялись и дети. Постоянным же в дошкольном учреждении оставалось одно — упор на познавательное развитие своих воспитанников.
Педагогический коллектив детского сада создает все необходимые условия для личностного развития каждого ребенка, его творческой реализации, его стремления к познанию окружающего мира. Эти условия — залог общего развития дошкольника, его трамплин к успешному обучению в школе. Поэтому детский сад сделал своим приоритетом познавательное развитие воспитанников. И успешная деятельность в этом направлении позволила "Ласточке" с ноября прошлого года стать окружной пилотной площадкой по теме "Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) у дошкольников посредством развивающих игр и пособий".
В детском саду создан центр познавательного развития "Почемучки", включающий в себя зоны экспериментирования, ФЭМП и экологического воспитания. В зоне "Юный лаборант" ребенок познает объект в ходе игры-эксперимента. Зона ФЭМП "Геометрик" расширяет кругозор и эрудицию детей, способствует формированию познавательно-исследовательских действий.
В числе прочих здесь находятся и авторские игровые пособия воспитателей "Ласточки". Зона экологического воспитания включает в себя дидактические пособия, макеты природных климатических зон, жилищ человека, которые формируют у детей представления о природных объектах.
Коллектив детсада находится в постоянном творческом поиске современных идей, которые воплощаются в жизнь. Во многом благодаря этому "Ласточка" заслуженно стала победителем окружного этапа конкурса "Детский сад 2016 года". Ведь это дошкольное учреждение — не просто место, куда родители приводят своих детей. Это пространство для творческой самореализации, поисков и открытий детей, для их интенсивной, интересной жизни.
Е. В. Петрова, руководитель детского сада "Ласточка":
— Дети вовлечены в процесс поиска, экспериментов и решения проблемных задач. Вместе с педагогами они учатся делать самостоятельные выводы и обобщения.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.