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Образование Общество

В детском саду "Ласточка" поселка Мирный учитывают индивидуальность каждого ребенка

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году детский сад "Ласточка" поселка Мирный Красноярского района отмечает свое 55-летие. За прошедшие годы мир стремительно развивался, менялись и дети. Постоянным же в дошкольном учреждении оставалось одно — упор на познавательное развитие своих воспитанников.

Фото: Антон Сенько

Педагогический коллектив детского сада создает все необходимые условия для личностного развития каждого ребенка, его творческой реализации, его стремления к познанию окружающего мира. Эти условия — залог общего развития дошкольника, его трамплин к успешному обучению в школе. Поэтому детский сад сделал своим приоритетом познавательное развитие воспитанников. И успешная деятельность в этом направлении позволила "Ласточке" с ноября прошлого года стать окружной пилотной площадкой по теме "Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) у дошкольников посредством развивающих игр и пособий".

В детском саду создан центр познавательного развития "Почемучки", включающий в себя зоны экспериментирования, ФЭМП и экологического воспитания. В зоне "Юный лаборант" ребенок познает объект в ходе игры-эксперимента. Зона ФЭМП "Геометрик" расширяет кругозор и эрудицию детей, способствует формированию познавательно-исследовательских действий.

В числе прочих здесь находятся и авторские игровые пособия воспитателей "Ласточки". Зона экологического воспитания включает в себя дидактические пособия, макеты природных климатических зон, жилищ человека, которые формируют у детей представления о природных объектах.

Коллектив детсада находится в постоянном творческом поиске современных идей, которые воплощаются в жизнь. Во многом благодаря этому "Ласточка" заслуженно стала победителем окружного этапа конкурса "Детский сад 2016 года". Ведь это дошкольное учреждение — не просто место, куда родители приводят своих детей. Это пространство для творческой самореализации, поисков и открытий детей, для их интенсивной, интересной жизни.

Е. В. Петрова, руководитель детского сада "Ласточка":

— Дети вовлечены в процесс поиска, экспериментов и решения проблемных задач. Вместе с педагогами они учатся делать самостоятельные выводы и обобщения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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