В детском саду "Ласточка" поселка Мирный учитывают индивидуальность каждого ребенка

В этом году детский сад "Ласточка" поселка Мирный Красноярского района отмечает свое 55-летие. За прошедшие годы мир стремительно развивался, менялись и дети. Постоянным же в дошкольном учреждении оставалось одно — упор на познавательное развитие своих воспитанников.

Педагогический коллектив детского сада создает все необходимые условия для личностного развития каждого ребенка, его творческой реализации, его стремления к познанию окружающего мира. Эти условия — залог общего развития дошкольника, его трамплин к успешному обучению в школе. Поэтому детский сад сделал своим приоритетом познавательное развитие воспитанников. И успешная деятельность в этом направлении позволила "Ласточке" с ноября прошлого года стать окружной пилотной площадкой по теме "Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) у дошкольников посредством развивающих игр и пособий".

В детском саду создан центр познавательного развития "Почемучки", включающий в себя зоны экспериментирования, ФЭМП и экологического воспитания. В зоне "Юный лаборант" ребенок познает объект в ходе игры-эксперимента. Зона ФЭМП "Геометрик" расширяет кругозор и эрудицию детей, способствует формированию познавательно-исследовательских действий.

В числе прочих здесь находятся и авторские игровые пособия воспитателей "Ласточки". Зона экологического воспитания включает в себя дидактические пособия, макеты природных климатических зон, жилищ человека, которые формируют у детей представления о природных объектах.

Коллектив детсада находится в постоянном творческом поиске современных идей, которые воплощаются в жизнь. Во многом благодаря этому "Ласточка" заслуженно стала победителем окружного этапа конкурса "Детский сад 2016 года". Ведь это дошкольное учреждение — не просто место, куда родители приводят своих детей. Это пространство для творческой самореализации, поисков и открытий детей, для их интенсивной, интересной жизни.

Е. В. Петрова, руководитель детского сада "Ласточка":

— Дети вовлечены в процесс поиска, экспериментов и решения проблемных задач. Вместе с педагогами они учатся делать самостоятельные выводы и обобщения.