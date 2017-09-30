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Образование Общество

Школа-интернат села Старый Буян дает выпускникам большие возможности для самореализации

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Педагоги школы-интерната села Старый Буян Красноярского района успешно справляются со сложной задачей. Они дают своим ученикам все возможное для их максимальной социальной адаптации после окончания образовательного учреждения.

Фото: Антон Сенько

Для того чтобы ребенок с интеллектуальными нарушениями в развитии полноценно влился в социальную жизнь, недостаточно дать ему тот объем знаний, который он способен освоить. В школе-интернате села Старый Буян таким детям предоставляют реальную возможность получения трудовой подготовки. Именно умение трудиться является прочной основой для успешного будущего этих ребят. И эту основу они приобретают в ставшей им вторым домом родной школе.

У этого образовательного учреждения накоплен огромный опыт по эффективной социализации учеников. Достигается она путем трудовой адаптации и профориентации, которая проводится в тесном сотрудничестве с родителями и различными организациями Самарской области. В стенах школы дети получают трудовые навыки, которые впоследствии позволяют им легко освоить целый ряд рабочих профессий. На практических занятиях по сельскохозяйственному труду учеников учат выращивать овощи, рассаду и цветы. В столярной мастерской мальчишки постигают азы изготовления мебели. В швейной — девочки занимаются пошивом различных изделий. И педагоги отмечают, что на этих занятиях у детей повышается интерес к различным рабочим профессиям. "Это способствует профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, — констатирует директор ГБС (К)ОУ школа-интернат села Старый Буян О. В. Галкина. — Трудясь уже в процессе обучения в школе, ребята легче выбирают, чем станут заниматься в будущем, в каких начальных и средних профессиональных организациях Самарской области они продолжат свое обучение".

Основным показателем того, насколько социализированным выпускают ребенка из стен школы-интерната, является его конкурентоспособность. И для того чтобы выяснить, удалось ли выпускнику устроиться за пределами уютной школы, где все относятся к тебе по-доброму и опекают по-матерински, педагоги поддерживают связь с бывшими учениками и их родителями. Так, за последние четыре года школа выпустила 48 человек. В этом году маркетинговая служба интерната провела мониторинг социально-трудовой адаптации этих ребят в обществе. В итоге оказалось, что сферы, куда трудоустраиваются выпускники, очень разнообразны. Ребята успешно работают мастерами отделочных работ, мастерами санитарно-технических работ, слесарями по ремонту автомобилей, поварами, цветоводами, растениеводами КФХ, портными, мастерами по пошиву обуви и мастерами по установке дверей. Результаты этого мониторинга означают, что дети с ОВЗ востребованы на современном рынке труда рабочих профессий и могут самореализоваться при наличии адекватных условий для обучения и социализации.

В старобуянской школе-интернате такие условия созданы. Администрация, педагоги и сотрудники учреждения имеют мощный научно-методический, дидактический, образовательный ресурс. Используя его, отдавая воспитанию детей все свои силы, вкладывая свою душу, окружая воспитанников заботой, выстраивая доверительные и доброжелательные отношения с родителями, школа-интернат детям с ограниченными возможностями здоровья дает безграничные возможности самореализации в жизни.

О. В. Галкина, директор ГБС (К)ОУ школа-интернат села Старый Буян:

— Всестороннее включение в жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья сегодня является основой коррекционного образования. Мы предоставляем детям возможность не только получить общее образование, но и трудовую подготовку.

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Последние комментарии

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Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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