Создание развивающей среды в детском саду села Кошки повышает познавательную активность детей

Работа по коррекции речи в детском саду села Кошки ведется с 2000 года. А три года назад он стал пилотной площадкой Северо-Западного образовательного округа по внедрению стандартов "Речевого развития".
Теперь отличная методическая база востребована в округе. Руководит методическим объединением района по развитию речи и консультирует педагогов других детских садов старший логопед "Теремка" Т. М. Гусева.
"Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказать свои мысли, тем полноценнее его взаимоотношения с детьми. Он будет личностно расти и полностью раскроется", — констатирует руководитель детского сада "Теремок" Г. М. Плешакова.
Всестороннему развитию ребенка в детском саду уделяют огромное внимание. Здесь с детьми много занимаются и физкультурой, и художественно-эстетическим творчеством, воспитывают патриотические чувства и гуманное отношение к окружающему миру.
Немаловажную роль для детей играет создание в группах и на территории детсада развивающей среды. Для повышения их познавательной активности, оптимального физического, психологического и умственного развития детей воспитатели создают максимально благоприятные условия.
Согласно федеральным государственным стандартам (ФГОС) дошкольного образования, дети должны жить в игре. По этим принципам воспитатели начали строить свою работу еще тогда, когда о ФГОСах никто не слышал. Сегодня в каждой группе широко используется проектный метод.
Собственные впечатления об окружающем мире, о социуме у малышей складываются благодаря экскурсиям, которые проводятся воспитателями совместно с родителями. Недавно они посетили новый спортивный комплекс "Победа" в своем родном селе, побывали в школе, море положительных эмоций привезли из конноспортивной школы в Долиновке. Воспитанники детского сада — частые гости и в местном краеведческом музее. Нравится детям участвовать и в квест-играх, которые организуют педагоги на территории дошкольного учреждения.
Воспитанники детского сада "Теремок" ежегодно участвуют в районных и окружных конкурсах, в районной спартакиаде и занимают призовые места. Летом этого года выступление четырех семейных пар, подготовленное совместно с воспитателем Н. И. Гаевой, было признано лучшим на окружном фестивале "В слове "МЫ" сто тысяч "Я".
Успешны и педагоги. За последние годы в окружном этапе конкурса "Воспитатель года" участвовали четверо. Один стал победителем, другой занял второе место, двое вошли в пятерку финалистов. Профессиональное сообщество по достоинству оценивает работу педагогов, закладывающих в своих воспитанников интерес к получению знаний.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.