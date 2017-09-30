Создание развивающей среды в детском саду села Кошки повышает познавательную активность детей

Работа по коррекции речи в детском саду села Кошки ведется с 2000 года. А три года назад он стал пилотной площадкой Северо-Западного образовательного округа по внедрению стандартов "Речевого развития".

Теперь отличная методическая база востребована в округе. Руководит методическим объединением района по развитию речи и консультирует педагогов других детских садов старший логопед "Теремка" Т. М. Гусева.

"Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказать свои мысли, тем полноценнее его взаимоотношения с детьми. Он будет личностно расти и полностью раскроется", — констатирует руководитель детского сада "Теремок" Г. М. Плешакова.

Всестороннему развитию ребенка в детском саду уделяют огромное внимание. Здесь с детьми много занимаются и физкультурой, и художественно-эстетическим творчеством, воспитывают патриотические чувства и гуманное отношение к окружающему миру.

Немаловажную роль для детей играет создание в группах и на территории детсада развивающей среды. Для повышения их познавательной активности, оптимального физического, психологического и умственного развития детей воспитатели создают максимально благоприятные условия.

Согласно федеральным государственным стандартам (ФГОС) дошкольного образования, дети должны жить в игре. По этим принципам воспитатели начали строить свою работу еще тогда, когда о ФГОСах никто не слышал. Сегодня в каждой группе широко используется проектный метод.

Собственные впечатления об окружающем мире, о социуме у малышей складываются благодаря экскурсиям, которые проводятся воспитателями совместно с родителями. Недавно они посетили новый спортивный комплекс "Победа" в своем родном селе, побывали в школе, море положительных эмоций привезли из конноспортивной школы в Долиновке. Воспитанники детского сада — частые гости и в местном краеведческом музее. Нравится детям участвовать и в квест-играх, которые организуют педагоги на территории дошкольного учреждения.

Воспитанники детского сада "Теремок" ежегодно участвуют в районных и окружных конкурсах, в районной спартакиаде и занимают призовые места. Летом этого года выступление четырех семейных пар, подготовленное совместно с воспитателем Н. И. Гаевой, было признано лучшим на окружном фестивале "В слове "МЫ" сто тысяч "Я".

Успешны и педагоги. За последние годы в окружном этапе конкурса "Воспитатель года" участвовали четверо. Один стал победителем, другой занял второе место, двое вошли в пятерку финалистов. Профессиональное сообщество по достоинству оценивает работу педагогов, закладывающих в своих воспитанников интерес к получению знаний.