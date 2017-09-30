Новобуянская школа гордится системой взаимодействия с семьями учеников

В школе села Новый Буян Красноярского района родители не просто вовлечены в учебно-воспитательный процесс. Они доверяют школе, приходят к педагогам за помощью, за советом в выстраивании отношений с ребенком, чтобы у него повышался интерес к учебе.
Старый школьный афоризм гласит: "Самое сложное в работе с детьми — это работа с их родителями". Поэтому каждый классный руководитель новобуянской школы начинает свою деятельность с укрепления личных контактов с семьями учеников. Учителя делают учебно-воспитательный процесс максимально открытым, информативным и доступным для родителей. Члены семьи в любое удобное для них время могут прийти на уроки, мероприятия. Это помогает педагогам сделать родителей своими единомышленниками, союзниками в воспитании и обучении детей.
Мамы и папы, бабушки и дедушки становятся полноправными участниками многих школьных дел: классных часов, акций, трудовых десантов, конкурсов. Только за три первые недели нового учебного года родители вместе со своими детьми приняли активное участие во Всероссийском экологическом субботнике, дне здоровья, районном празднике "Читающая семья", межмуниципальном конкурсе "Волжские забавы-2017".
Эффективность взаимодействия с семьями воспитанников достигается в том числе и благодаря нестандартному подходу к групповой работе с родителями. Желаемые результаты дают не традиционные родительские собрания, а активные формы взаимодействия — дискуссионное общение, пресс-конференции, родительские чтения, тренинги, общеклассные и общешкольные конференции с участием родителей, круглые столы. Эти формы работы наиболее успешно используют в своей практике В. В. Зубкова, М. А. Десятова, Г. А. Столбова, Е. Ф. Хмелевская и другие учителя. Благодаря тому, что педагоги, родители и дети в новобуянской школе положительно настроены работать сообща, их деятельность приносит успешный результат и в учебе, и в спорте, и в творчестве.
Е. Н. Арабчикова, директор ГБОУ СОШ им. В. С. Юдина с. Новый Буян:
— Интерес мамы и папы наших воспитанников к учебным делам — мощнейший стимул для ребенка со всей отдачей заниматься учебой и внеурочной деятельностью.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.