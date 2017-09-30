Новобуянская школа гордится системой взаимодействия с семьями учеников

В школе села Новый Буян Красноярского района родители не просто вовлечены в учебно-воспитательный процесс. Они доверяют школе, приходят к педагогам за помощью, за советом в выстраивании отношений с ребенком, чтобы у него повышался интерес к учебе.

Старый школьный афоризм гласит: "Самое сложное в работе с детьми — это работа с их родителями". Поэтому каждый классный руководитель новобуянской школы начинает свою деятельность с укрепления личных контактов с семьями учеников. Учителя делают учебно-воспитательный процесс максимально открытым, информативным и доступным для родителей. Члены семьи в любое удобное для них время могут прийти на уроки, мероприятия. Это помогает педагогам сделать родителей своими единомышленниками, союзниками в воспитании и обучении детей.

Мамы и папы, бабушки и дедушки становятся полноправными участниками многих школьных дел: классных часов, акций, трудовых десантов, конкурсов. Только за три первые недели нового учебного года родители вместе со своими детьми приняли активное участие во Всероссийском экологическом субботнике, дне здоровья, районном празднике "Читающая семья", межмуниципальном конкурсе "Волжские забавы-2017".

Эффективность взаимодействия с семьями воспитанников достигается в том числе и благодаря нестандартному подходу к групповой работе с родителями. Желаемые результаты дают не традиционные родительские собрания, а активные формы взаимодействия — дискуссионное общение, пресс-конференции, родительские чтения, тренинги, общеклассные и общешкольные конференции с участием родителей, круглые столы. Эти формы работы наиболее успешно используют в своей практике В. В. Зубкова, М. А. Десятова, Г. А. Столбова, Е. Ф. Хмелевская и другие учителя. Благодаря тому, что педагоги, родители и дети в новобуянской школе положительно настроены работать сообща, их деятельность приносит успешный результат и в учебе, и в спорте, и в творчестве.

Е. Н. Арабчикова, директор ГБОУ СОШ им. В. С. Юдина с. Новый Буян:

— Интерес мамы и папы наших воспитанников к учебным делам — мощнейший стимул для ребенка со всей отдачей заниматься учебой и внеурочной деятельностью.