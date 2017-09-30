В регионе стали реже умирать от сердечно-сосудистых заболеваний

В пятницу, 29 сентября, отмечали Всемирный день сердца. По случаю такого события в Самаре состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам заболеваний сердца и мерам профилактики.
В ходе мероприятия информацию собравшимся представили ведущие медики столицы региона и представители областного минздрава. Было отмечено, что сердечно-сосудистые заболевания — наиболее частая причина смерти во всем мире. В частности, по статистике ВОЗ, от болезней сердца каждый год умирают около 17 млн человек. Из низ у 7,2 млн человек смерть вызывает ишемическая болезнь сердца (ИБС), а 5,7 млн людей лишаются жизни в результате инсульта.
Как отметили собравшиеся специалисты, нередко люди сами доводят себя до катастрофы своим образом жизни. Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец напомнил о том, что государство создало для жителей страны все условия, чтобы люди могли следить за своим здоровьем, а врачи имели бы возможность вовремя заметить болезни сердца и сосудов.
В частности, действует бесплатная система диспансеризации, которой можно воспользоваться раз в три года. Открыты при поликлиниках центры здоровья, куда можно прийти и специалисты обследуют каждого на предмет выявления значимых факторов риска болезней сердца и сосудов, а также дадут индивидуальные рекомендации о том, как следует откорректировать свое питание, режим и образ жизни, чтобы снизить возможные риски.
Например, пациентам советуют сократить количество жиров в рационе, заменить сливочное масло растительным, отказаться от курения, а также взять за правило проходить в день не менее 10 тысяч шагов. И, конечно же, регулярно проходить профилактические осмотры. "К сожалению, далеко не все стремятся воспользоваться такой возможностью сохранить себе здоровье и соответственно жизнь" — отметил Муравец.
Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного кардиодиспансера Инна Скрипник отметила, что в результате активной работы врачей, профилактической медицины в Самарской области наметились положительные тенденции по снижению смертности от болезней системы кровообращения, в частности от инсультов. Но зато участились летальные исходы от инфаркта миокарда на дому. В ходе беседы с близкими или изучения документов выяснилось, что эти больные вообще ранее не обращались к врачам, не проходили профосмотры и диспансеризации. Они не обращали внимание на грозные симптомы заболевания и даже в случае приступа не спешили с вызовом скорой помощи. В итоге — такие печальные последствия.
Кардиолог дала несколько рекомендаций, на которые жителям региона важно обращать внимание. "Если возникает болевой приступ загрудинных болей давящего, сжимающего, жгучего, ломящего характера, который отдает в руку, шею, под левую лопатку, нижнюю челюсть, сопровождается одышкой, холодным потом, чувством нехватки воздуха, удушьем, надо немедленно вызывать скорую помощь! Потому что важен первый час, в течение которого пациента должны доставить в кардиологические отделения, где лечат болезни сердца. При этом необходимо назвать оператору скорой помощи основные симптомы приступа, чтобы была незамедлительно направлена специализированная бригада скорой. В Самарской области создано 11 кардиологических отделений, где лечат инфаркты миокарда, и 4 центра ЧКВ (чрескожных вмешательств), где проводят высокотехнологичные операции стентирования и аортокоронарного шунтирования" — предупредила Инна Скрипник.
Специалисты посоветовали также при первых признаках сердечного приступа принять таблетку нитроглицерина и аспирина, а также прекратить суетиться и исключить двигательную активность. Ни в коем случае не нужно бежать в больницу самостоятельно, чтобы не усугубить состояние. Надо дождаться приезда медиков.
Главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения Самарской области доктор медицинских наук Олег Фатенков сообщил, что тем не менее в последние годы наметилась положительная тенденция в кардиологической обстановке в нашей стране. То есть по сердечно-сосудистым причинам люди стали реже умирать, чем раньше.
"В 2012 г. смертность от болезней сердца и сосудов в РФ составляла в общей смертности 55%, в 2017 году этот показатель снизился до 50%. А в нашей области доля смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 42,7%. Мы имеем лучшие показатели в РФ и ПФО по этим критериям. Так что определенные сдвиги в сознании людей происходят, все больше жителей задумываются об изменении образа жизни, начинают контролировать показатели артериального давления, холестерина, глюкозы крови" — заявил главный терапевт региона.
Он призвал всех жителей губернии бережнее относиться к своему здоровью: проанализировать, что каждый ест и пьет, сколько двигается, а также отказаться от вредных привычек.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!