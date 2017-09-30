БК "Самара" сыграет с командой МБА из Москвы

В понедельник, 2 октября, баскетболисты "Самары" проведут первый домашний матч чемпионата Суперлиги: в "МТЛ Арене" они сыграют с командой МБА из Москвы.

Примечательно, что с москвичами самарцы уже скоро сыграют и в 1/8 финала Кубка России. Это стало известно после того, как МБА 29 сентября переиграла в матче 1/16 финала земляков из ЦСКА-2 (80:74). В чемпионате же МБА стартовала с домашнего поражения — 76:87 в поединке с ижевским "Куполом-Родники".

Статистика личных встреч "Самары" и МБА — 6:1 в пользу самарцев. В прошлом сезоне они дважды переиграли москвичей в регулярном чемпионате (74:69 и 73:65), а затем были сильнее и в финале Кубка РФБ (74:64).

Официальный сезон-2017/2018 "Самара" открыла выездными матчами. 26 сентября в Екатеринбурге она уверенно переиграла "Урал" (80:59), а 29-го в Ревде уступила команде "Темп-СУМЗ-УГМК" (67:77).

Матч против "Темп-СУМЗ-УГМК" стал для "Самары" юбилейным — 200-м с момента возрождения команды на профессиональном уровне в 2012 году.

Из 200 матчей в чемпионате (Высшая и Суперлига) и Кубке страны "Самара" выиграла 111 (56%).

Рекордсменом команды по числу сыгранным матчей является выступающий в "Самаре" уже шестой сезон Алексей Чиликин — 158 матчей. Лучшим снайпером "Самары" за последние пять сезонов является Андрей Кирдячкин (1093 очка), лучшим по подборам — Алексей Чиликин (566 подборов), лучшим по передачам — Александр Варнаков (352 передачи).

Матч "Самара" — МБА состоится 2 октября в "МТЛ Арене" (ул. Советской Армии, 253а). Начало — в 19:00. Вход для болельщиков свободный.