В Смышляевке сгорел автомобиль

В субботу, 30 сентября, в 8:43 в п.г.т Смышляевка на ул. Комсомольской горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе четырех человек личного состава и одной спецмашины.

Пожар локализован в 8:50, ликвидирован в 8:51. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.