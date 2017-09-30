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В Самаре стартовал хакатон PSB SAMARA BATTLE Более 80 программистов примут участие в финале хакатона PSB SAMARA BATTLE Ростелеком поддержал соревнования антихакеров в Самаре Резидент технопарка компания "ИнтегроМаш" разрабатывает интерактивные технические руководства Строители на связи: индивидуальное решение МегаФона для стадиона "Самара Арена"

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В Самаре стартовал хакатон PSB SAMARA BATTLE

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня утром 18 команд вступили в финальную схватку за призовой фонд хакатона PSB SAMARA BATTLE. В ближайшие 28 часов участники соревнований будут работать над воплощением своих проектов, и уже завтра жюри объявит имена победителей.

География хакатона PSB SAMARA BATTLE довольно широка: участники представляют Самару и Тольятти, несколько команд приехало из Москвы, Нижнего Новгорода, Смоленска, Санкт-Петербурга. Финалисты хакатона работают над проектами в рамках пяти направлений: геймификация, проактивный финансовый помощник, большие данные и искусственный интеллект, мгновенные платежи и переводы, носимые гаджеты, открытие счета для юридических лиц. Еще три индивидуальных участника соревнуются в специальной номинации "Взломай интернет-банк".

"Хакатон для нас, с одной стороны — это возможность увидеть новые идеи, новые лица, которые, возможно, станут членами нашей команды. А с другой — несет в себе практическую ценность, так как лучшие идеи будут реализованы в реальном сервисе для наших клиентов", — отметил старший вице-президент — руководитель блока "Средний и малый бизнес" ПАО "Промсвязьбанка" Александр Чернощёкин.

"Я рада приветствовать участников хакатона здесь, на территории головного офиса Промсвязьбанка в Самаре. Надеюсь, нахождение внутри банка поможет участникам проникнуться этой атмосферой и вдохновиться на создание новых и эффективных продуктов", — подчеркнула вице-президент — региональный директор ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк".

Напомним, сбор заявок хакатон PSB SAMARA BATTLE был открыт 17 августа. К участию приглашались разработчики, дизайнеры, программисты и маркетологи. Призовой фонд хакатона составляет 600 тыс рублей. Лучший проект получит денежный приз в размере 250 тыс рублей, проекты, занявшие 2 и 3 места — 150 и 100 тыс рублей, а победитель в номинации "Взломай интернет-банк" — 100 тыс рублей.

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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