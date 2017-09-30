В Самаре стартовал хакатон PSB SAMARA BATTLE

Сегодня утром 18 команд вступили в финальную схватку за призовой фонд хакатона PSB SAMARA BATTLE. В ближайшие 28 часов участники соревнований будут работать над воплощением своих проектов, и уже завтра жюри объявит имена победителей.

География хакатона PSB SAMARA BATTLE довольно широка: участники представляют Самару и Тольятти, несколько команд приехало из Москвы, Нижнего Новгорода, Смоленска, Санкт-Петербурга. Финалисты хакатона работают над проектами в рамках пяти направлений: геймификация, проактивный финансовый помощник, большие данные и искусственный интеллект, мгновенные платежи и переводы, носимые гаджеты, открытие счета для юридических лиц. Еще три индивидуальных участника соревнуются в специальной номинации "Взломай интернет-банк".

"Хакатон для нас, с одной стороны — это возможность увидеть новые идеи, новые лица, которые, возможно, станут членами нашей команды. А с другой — несет в себе практическую ценность, так как лучшие идеи будут реализованы в реальном сервисе для наших клиентов", — отметил старший вице-президент — руководитель блока "Средний и малый бизнес" ПАО "Промсвязьбанка" Александр Чернощёкин.

"Я рада приветствовать участников хакатона здесь, на территории головного офиса Промсвязьбанка в Самаре. Надеюсь, нахождение внутри банка поможет участникам проникнуться этой атмосферой и вдохновиться на создание новых и эффективных продуктов", — подчеркнула вице-президент — региональный директор ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк".

Напомним, сбор заявок хакатон PSB SAMARA BATTLE был открыт 17 августа. К участию приглашались разработчики, дизайнеры, программисты и маркетологи. Призовой фонд хакатона составляет 600 тыс рублей. Лучший проект получит денежный приз в размере 250 тыс рублей, проекты, занявшие 2 и 3 места — 150 и 100 тыс рублей, а победитель в номинации "Взломай интернет-банк" — 100 тыс рублей.