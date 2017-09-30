В Самаре стартовал хакатон PSB SAMARA BATTLE

Сегодня утром 18 команд вступили в финальную схватку за призовой фонд хакатона PSB SAMARA BATTLE. В ближайшие 28 часов участники соревнований будут работать над воплощением своих проектов, и уже завтра жюри объявит имена победителей.
География хакатона PSB SAMARA BATTLE довольно широка: участники представляют Самару и Тольятти, несколько команд приехало из Москвы, Нижнего Новгорода, Смоленска, Санкт-Петербурга. Финалисты хакатона работают над проектами в рамках пяти направлений: геймификация, проактивный финансовый помощник, большие данные и искусственный интеллект, мгновенные платежи и переводы, носимые гаджеты, открытие счета для юридических лиц. Еще три индивидуальных участника соревнуются в специальной номинации "Взломай интернет-банк".
"Хакатон для нас, с одной стороны — это возможность увидеть новые идеи, новые лица, которые, возможно, станут членами нашей команды. А с другой — несет в себе практическую ценность, так как лучшие идеи будут реализованы в реальном сервисе для наших клиентов", — отметил старший вице-президент — руководитель блока "Средний и малый бизнес" ПАО "Промсвязьбанка" Александр Чернощёкин.
"Я рада приветствовать участников хакатона здесь, на территории головного офиса Промсвязьбанка в Самаре. Надеюсь, нахождение внутри банка поможет участникам проникнуться этой атмосферой и вдохновиться на создание новых и эффективных продуктов", — подчеркнула вице-президент — региональный директор ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк".
Напомним, сбор заявок хакатон PSB SAMARA BATTLE был открыт 17 августа. К участию приглашались разработчики, дизайнеры, программисты и маркетологи. Призовой фонд хакатона составляет 600 тыс рублей. Лучший проект получит денежный приз в размере 250 тыс рублей, проекты, занявшие 2 и 3 места — 150 и 100 тыс рублей, а победитель в номинации "Взломай интернет-банк" — 100 тыс рублей.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.