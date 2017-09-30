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Преступления Происшествия

Самарские полицейские задержали двух угонщиков автомобилей

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратился 25-летний владелец иномарки. Молодой человек сообщил о пропаже принадлежащего ему транспортного средства с территории парковки, расположенной возле одного из домов на ул. Ивана Булкина. В пропавшей иномарке, по словам заявителя, находились также строительные инструменты на общую сумму 17 тыс. рублей.

В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что автомобиль не был оборудован сигнализацией. Более того, владелец иномарки после очередной поездки решил не закрывать автомобиль, понадеявшись на то, что иномаркой 1983 года выпуска никто не заинтересуется.

Сотрудники уголовного розыска установили приметы пропавшей автомашины, проверили места возможного отстоя транспортного средства, а также отработали лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Через некоторое время  сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль недалеко от места преступления.

В ходе осмотра транспортного средства было установлено, что из иномарки пропали строительные инструменты потерпевшего. В результате проведения оперативных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что к пропаже иномарки может быть причастен 19-летний молодой человек.

Подозреваемый не имел постоянного места жительства в городе Самаре, но оперативники выяснили его местонахождение и задержали. Злоумышленник признался в совершении преступления. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.

Аналогичное преступление — кража автомобиля, произошло в Кировском районе областного центра. Из хозяйственной постройки, расположенной на пр. Кирова, похитили автомобиль отечественного производства 1991 года выпуска. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре задержали подозреваемого в совершении данного преступления — 33-летнего жителя Самары. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Приняты меры к розыску транспортного средства.

Гид потребителя

Последние комментарии

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Тамара Матузкова 24 августа 2017 10:43 По делу Сергея Рубакова прошли обыски у двух высокопоставленных чиновников мэрии

Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.

Наталья Маулина (Бегуненко) 22 августа 2017 14:54 Котенок, которого мучили кинельские живодерки, выжил

Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.

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