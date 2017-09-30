Самарские полицейские задержали двух угонщиков автомобилей

В полицию Самары обратился 25-летний владелец иномарки. Молодой человек сообщил о пропаже принадлежащего ему транспортного средства с территории парковки, расположенной возле одного из домов на ул. Ивана Булкина. В пропавшей иномарке, по словам заявителя, находились также строительные инструменты на общую сумму 17 тыс. рублей.

В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что автомобиль не был оборудован сигнализацией. Более того, владелец иномарки после очередной поездки решил не закрывать автомобиль, понадеявшись на то, что иномаркой 1983 года выпуска никто не заинтересуется.

Сотрудники уголовного розыска установили приметы пропавшей автомашины, проверили места возможного отстоя транспортного средства, а также отработали лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль недалеко от места преступления.

В ходе осмотра транспортного средства было установлено, что из иномарки пропали строительные инструменты потерпевшего. В результате проведения оперативных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что к пропаже иномарки может быть причастен 19-летний молодой человек.

Подозреваемый не имел постоянного места жительства в городе Самаре, но оперативники выяснили его местонахождение и задержали. Злоумышленник признался в совершении преступления. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.

Аналогичное преступление — кража автомобиля, произошло в Кировском районе областного центра. Из хозяйственной постройки, расположенной на пр. Кирова, похитили автомобиль отечественного производства 1991 года выпуска. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре задержали подозреваемого в совершении данного преступления — 33-летнего жителя Самары. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Приняты меры к розыску транспортного средства.